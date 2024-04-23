تحديد جدول امتحانات السادس اعدادي 2024 وفقًا لوزارة التربية بالعراق.. جهز نفسك

يتساءل الكثير من الطلاب حول جدول امتحانات السادس اعدادي 2024 الذي من خلاله سيتعرفون على مواعيد الامتحانات ومن خلاله سيتم تنظيم جدول للمذاكرة، لا سيما أن وزارة التربية والتعليم العراقية قد أعلنت عن وجود الجدول الخاص بمرحلة السادس إعدادي، والذي من خلاله سوف يتعرف الطلاب على عدد الأيام الباقية على الامتحانات لذلك سنضع لكم موعد هذه الامتحانات من ناحية وكذلك جدول الامتحانات بالتفصيل من ناحية أخرى.

جدول امتحانات السادس اعدادي 2024

من أكثر ما يشغل طلاب في هذا الوقت الحالي هو معرفة كافة التفاصيل التي تخص جدول امتحانات السادس اعدادي 2024 ولكن لا بد أولا من أن نتعرف سويا على موعد الامتحانات تبعا لما تم تحديده من وزارة التربية العراقية حيث من المقرر أن تبدأ الامتحانات في يوم 12 مايو لعام 2024 وتستمر حتى يوم 19 من نفس الشهر ذاته.

وهذا يعني أن الامتحانات سوف تستمر على مدار أسبوع كامل ويتم انتهاء هذه الامتحانات قبل عيد الأضحى المبارك، حيث ستقوم الجهات المسؤولة عن التصحيح بسرعة تصحيح الأوراق الامتحانية ومراجعتها بشكل دقيق ومستمر، وذلك بهدف إعلان النتيجة في أقرب وقت ممكن لذلك على الطلاب أن يجهزوا أنفسهم ويعدون خطة جيدة للمذاكرة كون أيام الامتحانات قد اقتربت.

مواعيد امتحانات السادس اعدادي 2024

بعدما تعرفنا على التفاصيل الخاصة السادس الاعدادي داخل دولة العراق ووفقا لما تم إعلانه من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، وجدنا أن هناك الكثير من الطلاب كذلك أولياء الأمور الراغبين في مساندة أبنائهم ويقدمون لهم كافة سبل الدعم المعنوي يرغبون في معرفة التفاصيل الخاصة بـ جدول امتحانات السادس اعدادي 2024، والذي جاء على هذا النحو التالي