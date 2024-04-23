التقديم وظائف خالية اليوم للشباب والبنات في 15 محافظة مصرية من وزارة الشباب والرياضة.. مرتبها لا يقل عن 9000 جنيه

وظائف خالية اليوم التي يتم البحث عنها من قبل الشباب، بحيث يرغب الشباب في الحصول على وظائف خالية التي يعلن عنها من قبل بعض الشركات أو من قبل وزارة العمل التي تعلن عن تلك الوظائف في الكثير من المجالات المختلفة التي يمكن العمل فيها، منها وظيفة خدمة العملاء مع توفير تأمين اجتماعي وصحي للملتحقين بالوظائف.

وظائف خالية اليوم

وظائف خالية اليوم التي يعلن عنها في مجموعة كبيرة من المجالات بحيث يمكن الالتحاق بتلك الوظائف من خلال التقديم عليها بحيث تتوفر في عدد من المجالات المختلفة، ومن تلك الوظائف التي تم الإعلان عنها هي ما يلي:

خدمة عملاء في شركة الاستيراد والتصدير بالقاهرة الجديدة ويتم توفير تأمين صحي واجتماعي.

وظيفة مصمم جرافيك في المهندسين والجيزة والعمل ليوم كامل مع توفير تسويق والراتب من 4000 ل 7000 ويتم احتساب الوقت الإضافي.

فني ميكانيكا سيارات في القاهرة ومصر يقبل الذكور في مجال خدمات وعمالة مع احتساب الوقت الإضافي وتوفير تأمينات اجتماعية وصحية.

تسويق إلكتروني يتم توفيره في سوهاج ومصر ويكون العمل من خلال الإنترنت وليس حضوري وفي حالة وجود وقت إضافي يتم احتسابه مع توفير تأمين اجتماعي وصحي.

الحصول على وظائف خالية

يمكن معرفة الوظائف الخالية المتوفرة من خلال موقع الشركات أو عبر الدخول على صفحة وزارة العمل التي توفر عدد من الوظائف الشاغرة التي يتم الالتحاق بها، بحيث يتم توفير عدد من الوظائف المختلفة في عدد من المجالات المتنوعة مثل خدمة العملاء والمبيعات والتسويق الإلكتروني وتلك الوظائف يتم توفير تأمينات اجتماعية وصحية للمتقدمين للعمل.

كما أن تلك الوظائف متوفرة في عدد من المحافظات في مصر منها القاهرة والجيزة والسويس وسوهاج والاسماعيلية بحيث كل وظيفة يوضح معها مكان العمل فيها.