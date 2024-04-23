“أخيرااا نزلت” أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق عبر spa.gov.iq

أعلنت الجهات المعنية بالعراق أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق وهذا من أجل مساعدة المواطنين الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل من أجل التغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، و للحصول على الرعاية الاجتماعية يجب تطبيق مجموعة من الشروط والأحكام المنصوص عليها من قبل الجهات المعنية وإليكم التفاصيل في المقال التالي.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق

يمكنكم الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة والمتمثلة في الآتي:

التوجه إلى منصة مظلتي من هنا.

تسجيل دخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الهوية.

تسجيل رقم الوجبة .

كتابة جميع البيانات المطلوبة المتعلقة بالمتقدم.

انقر على أيقونة بحث.

سوف يتم الرد بمجرد نزول الأسماء المشمولة بالرعاية الاجتماعية.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل بالعراق عن الشروط الواجب توافرها والالتزام بها للحصول على الرعاية الاجتماعية وهذا حرصاً من الجهات المعنية الوصول إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، وتتمثل هذه الشروط في الآتي: