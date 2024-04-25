“وقتاش العطلة” جدول العطل الرسمية في العراق 2024 وزارة التربية والتعليم العراقية

جدول العطل الرسمية في العراق 2024، يتساءل الكثيرون بالعراق سواء طلبة أو موظفين عن العطل الرسمية حتى يحظوا ببعض الراحة والاسترخاء بعد أيام طويلة وشاقة من العمل والاجتهاد، ومع ارتفاع حرارة الطقس يرغب البعض في الذهاب للمدن الساحلية للاستمتاع والتنزه، وذلك لشحن الطاقة واستئناف العمل مرة أخرى بحماس وقوة اكبر، وردا على تلك التساؤلات وحسما للجدل والتكهنات أعلنت الجهات الرسمية عن العطل الرسمية لهذا العام، واليوم سنقدم لكم من خلال هذا المقال جدول العطلات بالكامل. جدول العطل الرسمية في العراق 2024 من بداية العام الحالي تم تحديد أيام العطل الرسمية على مدار العام، وجميعها لمناسبات دينية ووطنية يتم الاحتفال بها وتعطيل المدارس والمؤسسات الحكومية، وسنستعرض لكم فيما يلي جدول العطل الرسمية في العراق 2024 : رأس السنة الميلادية : الاثنين 1 يناير.

عيد الجيش : السبت 6 يناير.

عيد نوروز : الخميس 21 مارس.

عيد الفطر المبارك : الأربعاء 10 ابريل.

عيد العمال : الاربعاء 1 مايو.

عيد الأضحى المبارك : الاحد 16 يونيو.

رأس السنة الهجرية : الاحد 7 يوليو.

ثورة 14 تموز : الاحد 14 يوليو.

يوم عاشوراء : الثلاثاء 16 يوليو.

المولد النبوي الشريف : الاحد 15 سبتمبر.

العيد الوطني العراقي : الخميس 3 اكتوبر. العطلات المدرسية العراق 2024

العطل المدرسية هي فرصة هامة لالتقاط الانفاس والاستراحة قليلا من الدراسة للعودة مع استئناف الدراسة بطاقة اكبر وشغف اقوى، يمكن استغلال العطلات في التنزه او ممارسة النشاطات المختلفة أو مجرد الاسترخاء، ومن المقرر أن تبدأ الاجازة الاولى لطلاب المدارس والجامعات الحكومية والخاصة يوم 27 يناير وهي اجازة نصف العام، وبعد اسبوعين هما مدة الاجازة يعود الطلاب للفصل الدراسي الثاني، ثم يحصلون على عطلة الصيف في شهر يونيو وتستمر العطلة لثلاثة أشهر قبل بداية العام الدراسي الجديد