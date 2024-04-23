سامسونج تكشف الستار عن هاتفها الجديد Samsung Galaxy C55

قامت شركة سامسونج بشكل رسمي بالكشف عن هاتفها الجديد Samsung Galaxy C55 في الخارج، حيث يعتبر Galaxy C55 إصدارًا جديدًا تمامًا في سلسلة C من سامسونج، بعد غياب السلسلة لعدة سنوات، كما يتميز الهاتف بمواصفات تقنية متقدمة وتصميم محدث.

تعرف على مواصفات Samsung Galaxy C55

وفيما يلي مواصفات Samsung Galaxy C55:

– الوزن: 180 جرام والأبعاد: 163.9 × 76.5 × 7.8 ملم.

– ظهر الهاتف مصنوع من الجلد بإطار بلاستيكي.

– يدعم تركيب شريحتي اتصال 5G أو شريحة مع بطاقة ذاكرة.

– شاشة Super AMOLED Plus بحجم 6.7 بوصة بدقة 1080 × 2400 بكسل (FHD+)، وكثافة بكسلات 393 بكسل في البوصة، وسطوع يصل إلى 1000 شمعة، ومعدل تحديث 120 هرتز.

– مزود بمعالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 ثماني النواة، وأقوى نواة من نوع Cortex A710 بتردد 2.4 جيجا هرتز، ودقة تصنيع المعالج 4 نانومتر، والمعالج الرسومي Adreno 644.

– يعمل بواجهة سامسونج One UI 6.1 المبنية على نظام التشغيل Android 14.

مواصفات وحدة تخزين وكاميرا Samsung Galaxy C55

– مساحة تخزين 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM).

– الكاميرا الأمامية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4، وتدعم تصوير فيديو بجودة عالية.

– الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسة، الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8 ومثبت بصري، الكاميرا الثانوية بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2 لتصوير زاوية واسعة، والكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4 للتصوير الماكرو.

– تأتي الكاميرات مع فلاش LED وتدعم تصوير فيديو عالي الجودة ومثبت إلكتروني للصورة عبر جميع العدسات.

– لا يدعم منفذ سماعات 3.5 ملم، والسماعات الخارجية من نوع Mono.

– يدعم تقنية NFC.

– بصمة الإصبع موجودة تحت الشاشة.

– يدعم فتح الهاتف عن طريق التعرف على الوجه.

– بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط عن طريق منفذ USB Type-C.

– الألوان المتاحة للهاتف هي الأسود والبرتقالي.

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عرف على المزيد بشأن هاتف سامسونج الجديد Samsung Galaxy C55

تم تجهيز هاتف سامسونج جالاكسي C55 بمجموعة من الميزات التي تعزز تجربة المستخدم، فيما يلي بعض التفاصيل الإضافية: