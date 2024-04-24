التسجيل في برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي دليل شامل لشهر إبريل 2024

يقبل العديد من المواطنين على التسجيل في برنامج تكافل وكرامة، بحثًا عن الدعم المالي الذي يُقدمه البرنامج للأسر الأكثر احتياجًا في مصر ولتسهيل عملية الاستعلام والتسجيل، أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي لشهر إبريل 2024 عبر موقعها الإلكتروني.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

يمكنك معرفة حالة معاشك (ساري أو متجمد) بكل سهولة باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

الضغط على أيقونة “الاستعلام عن نتيجتك”.

إدخال الرقم القومي الخاص بك.

اختيار أيقونة “الاستعلام”.

ستظهر لك نتيجة الاستعلام عن حالة معاشك.

التسجيل في برنامج تكافل وكرامة

لتسجيل في برنامج تكافل وكرامة، اتبع الخطوات التالية:

توجه إلى أقرب وحدة اجتماعية تابعة لمنطقتك.

قم بتقديم المستندات المطلوبة.

املأ استمارة التقديم وراجعها للتأكد من صحة البيانات.

في حال استيفائك للشروط، سيتم إخطارك بقبولك في البرنامج وصرف المعاش.

شروط التقديم في تكافل وكرامة

للحصول على معاش تكافل وكرامة، يجب أن تتوفر فيك الشروط التالية:

ألا يكون المتقدم يعمل بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه. أن تكون الأسرة المتقدمة لديها أبناء من سن 6 إلى 18 سنة بمراحل التعليم المختلفة. ألا يكون المتقدم يتقاضى معاش تأميني. ألا يكون المتقدم من المسنين الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا، أو يعاني من مرض يمنعه عن العمل، أو ينقص من قدرته على العمل (ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي). اليتامى الذين لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم، بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد.

الأوراق المطلوبة للتسجيل