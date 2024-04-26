“الفراخ والبيض بكام النهاردة؟” .. أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 وأسعار الكتاكيت

شهدت أسعار الدواجن استقرارًا في الأسواق والمحال التجارية اليوم، حيث قام العديد من المواطنين بالبحث عبر محرك البحث جوجل حيث وصل سعر الدواجن البيضاء إلى حوالي 75 و 76 جنيهًا للكيلو، أما للمستهلك فوصل سعرها إلى حوالي 85 و 90 جنيهًا، سنوافيكم في هذا المقال بجميع أسعار الدواجن البيضاء اليوم، تابعوا السطور التالية معنا.

أسعار بورصة الدواجن

ووفقًا للأبحاث الشائعة والمتزايدة اليوم حول سعر دجاج الرومي اليوم ، فإن الفراخ البيضاء في يوم الجمعة 26 أبريل 2024 جاءت بالأسعار التالية:

وصل سعر الدجاج الأبيض اليوم إلى حوالي 75 و 76 جنيهًا للكيلوغرام، وارتفع سعرها للمستهلك إلى حوالي 85 و 90 جنيهًا.

وصل سعر الدواجن البلدية اليوم إلى حوالي 73 جنيهًا للكيلوغرام، بحيث وصل سعرها للمستهلك إلى حوالي 80 إلى 85 جنيهًا.

وصل سعر أمهات الدواجن البيضاء اليوم إلى حوالي 73 جنيهًا للكيلوغرام، ووصلت تكلفتها للمستهلك إلى حوالي 80 جنيهًا.

وصل سعر الدواجن الساسو اليوم إلى حوالي 88 و 89 جنيها للكيلوغرام.

اسعار الكتاكيت البيضاء اليوم

قد وصل أسعار الكتاكيت البيضاء في هذا اليوم كما يلي:

وصل سعر الكتكوت الأبيض اليوم إلى حوالي 28 إلى 33 جنيهًا.

لكن وصل سعر الكتكوت اليوم إلى حوالي 14 و 15 جنيهًا.

وأخيراً وصل سعر الكتاكيت البلدية الحرة اليوم إلى حوالي 7 و 8 جنيهات.

أسعار البيض اليوم

فيما يتعلق بأسعار البيض اليوم، لذلك سوف نعرض لكم الأسعار بالتفصيل وهي كالآتي: