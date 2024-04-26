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“هسّه الكشوفات ظهرت link“ تنزيل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في العراق عبـــر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية PDF
اسماء الرعاية الاجتماعية، يترقب آلاف المواطنين العراقيين نزول أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لمعرفة ما إذا كانوا من ضمن المستفيدين أم تم رفض طلبهم، والرعاية الاجتماعية واحدة من أهم برامج الدعم التي أطلقتها الحكومة العراقية لإعانة ذوي الدخل المحدود ومن يعانون من الفقر وصيق الحال، ويتقدم للحصول عليها الكثيرين ممن يأملون في تحسين مستوى معيشتهم، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية.
تنزيل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في العراق
وزارة الشؤون الاجتماعية كشفت عن اقتراب ظهور اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة بعد الانتهاء من مراجعة كافة طلبات التقديم واختيار أصحاب الاولوية من المتقدمين وهم الأشد احتياجا والاكثر استحقاقا للاستفادة من هذا الدعم الذي يهدف الى توفير حياة كريمة لكافة المواطنين ومساعدتهم على الصمود في وجه الظروف الاقتصادية الصعبة، وللتيسير على المواطنين أطلقت الوزارة خدمة التقديم الى المنح الكترونيا من خلال الموقع الرسمي للوزارة، كما تتيح الوزارة إمكانية الاطلاع على أسماء المشمولين الذين تم قبولهم من خلال منصة مظلتي الالكترونية.
الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية
يمكن للمتقدمين لمنح الرعاية الاجتماعية الاستعلام بسهولة عن الأسماء المستحقة للدعم وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة أو منصة هيئة الحماية الاجتماعية “مظلتي” من خلال اتباع خطوات بسيطة بعدها يمكن للمستخدم تحميل قوائم الاسماء والبحث عن اسمه من بينهم، وفيما يلي كيفية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية بالخطوات :
- الدخول الى منصة مظلتي من هنا.
- من الخدمات الالكترونية اختر الرعاية الاجتماعية.
- استعلم عن الاسماء عبر ادخال رقم الوجبة والمحافظة التابع لها.
- قم بإدخال البيانات المطلوبة ثم اضغط على “استعلام”.
- ستظهر أمامك كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية ويمكنك تحميلها على جهازك بسهولة.