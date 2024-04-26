“هسّه الكشوفات ظهرت link“ تنزيل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في العراق عبـــر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية PDF

وزارة الشؤون الاجتماعية كشفت عن اقتراب ظهور اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة بعد الانتهاء من مراجعة كافة طلبات التقديم واختيار أصحاب الاولوية من المتقدمين وهم الأشد احتياجا والاكثر استحقاقا للاستفادة من هذا الدعم الذي يهدف الى توفير حياة كريمة لكافة المواطنين ومساعدتهم على الصمود في وجه الظروف الاقتصادية الصعبة، وللتيسير على المواطنين أطلقت الوزارة خدمة التقديم الى المنح الكترونيا من خلال الموقع الرسمي للوزارة، كما تتيح الوزارة إمكانية الاطلاع على أسماء المشمولين الذين تم قبولهم من خلال منصة مظلتي الالكترونية.

الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية

يمكن للمتقدمين لمنح الرعاية الاجتماعية الاستعلام بسهولة عن الأسماء المستحقة للدعم وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة أو منصة هيئة الحماية الاجتماعية “مظلتي” من خلال اتباع خطوات بسيطة بعدها يمكن للمستخدم تحميل قوائم الاسماء والبحث عن اسمه من بينهم، وفيما يلي كيفية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية بالخطوات :