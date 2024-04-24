تغير مستمر في سعر الذهب .. كم أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية والتي بات يتساءل عنها الجميع لما شهدته الفترة الماضية من تغيير كبير في أسعار، حيث يتعلق سعر الذهب بأسعار الدولار أمام الجنيه، وقد شهدت الفترة الماضية تغير كبير في أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، كما يتغير سعر الذهب نتيجة لزيادة الطلب عليه، لذلك تجد أكثر العيارات تغيرا عيار 21 لأنه أكثر الأنواع رواجًا لذا تجد معدل الطلب كبير عليه باستمرار، واليكم تفاصيل أسعار الذهب اليوم.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

شهد اليوم الأربعاء استقرارا في أسعار الذهب، حيث سجل اليوم أسعار الذهب لعيار 21 وباقي العيارات الأسعار التالية:

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24: 3577 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 21: 3130 جنيها.

سجل سعر الذهب عيار 18: 2682 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم سجل نحو 25040 جنيها.

أسعار سبائك الذهب اليوم

سجل اليوم سعر سبائك الذهب للأوزان المختلفة الأسعار التالية:

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام: 3577 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام: 8942 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات: 17885 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات: 35770 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 20 جراما: 71540 جنيها.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام: 111244 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جراما: 178850 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام: 357700 جنيه.

سعر الذهب عالميا اليوم

شهدت اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024استقرار في سعر الذهب عالميًا، حيث بلغ سعر أوقية الذهب فسجل: 2326 دولارًا، حيث يرجع استقرار الذهب عالميا إلى استقرار سعر الدولار والاقتصاد العالمي.

وتعد هذه الأسعار المذكور عاليا بدون مصنعية، ولكي يتم حساب سعر الذهب بالمصنعية يتم إضافة من 150 إلى 200 جنيه لكل جرام من الذهب تتغير هذه الأسعار تغيرا طفيفًا من تاجر لأخر.