“مفيش وقت اجهزوا” موعد اختبارات الفصل الثالث 2024 بالجزائر

بعد كم التساؤلات حول موعد اختبارات الفصل الثالث 2024 بالجزائر أعلنت وزارة التربية الوطنية أنه سوف تبدأ الامتحانات خلال الأيام القليلة المقبلة ولكنها تختلف من مرحلة إلى أخرى، ولهذا حرصت الوزارة على الإعلان الرسمي عن مواعيد الاختبارات لجميع المستويات التعليمية منعاً لنشر الفوضى والشائعات، ولمعرفة المزيد يجب متابعة المقال التالي.

موعد اختبارات الفصل الثالث 2024 بالجزائر

أعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن موعد اختبارات الفصل الثالث 2024 والتي تبدأ في شهر مايو المقبل، ولكن يختلف موعد البداية والنهاية من مستوى تعليمي إلى الآخر، وقد جاء موعد الاختبارات للفصل الثالث على النحو التالي:

موعد اختبارات الفصل الثالث للمرحلة الابتدائية بداية من 26 مايو الموافق الأحد على أن تنتهي يوم 30 مايو الموافق الخميس.

موعد اختبارات الرابع متوسط بداية من 12 مايو الموافق الأحد وحتى 16 مايو الموافق الخميس.

يأتي موعد اختبارات الفصل الثالث للفرقة الأولى والثانية متوسط 19 مايو الموافق الأحد وتنتهي 23 مايو الموافق الخميس.

بينما تبدأ مرحلة التعليم الثانوي في امتحانات الفصل الثالث 19 مايو الموافق يوم الأحد وتنتهي 24 مايو.

كما أعلنت الوزارة أن اختبارات البكالوريا الفصل الثالث تبدأ 12 مايو الموافق الأحد وتنتهي 16 مايو الموافق الخميس.

موعد اختبارات الاستدراكية الجزائر 2024

أعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن موعد اختبارات الاستدراكية حيث يحق للطالب الذي سقط في الاختبارات الأساسية الالتحاق باختبارات الاستدراكية، وقد جاء موعد الاختبارات على النحو التالي: