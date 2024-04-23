هل أنت من المقبولين؟.. نتائج المنح والقروض في الاردن 2024

نتائج المنح والقروض في الاردن 2024، أعلنت السلطات الأردنية عن إطلاق سلسلة برامج تعليمية تهدف إلى دعم الطلاب والطالبات في تحقيق أهدافهم الأكاديمية على مختلف المستويات، تشمل هذه البرامج منحًا دراسية وقروضًا، حيث تم نشر شروط الحصول على هذه المنح والقروض في الأردن لعام 2024، يمكن الحصول على نتائج هذه المنح والقروض بشكل إلكتروني عبر الإنترنت، عند تقديم الطلبات، يتم إجراء فحص دقيق للتحقق من استيفاء الشروط المطلوبة، وبعد ذلك يتم اختيار الطلبات المؤهلة للحصول على هذه الفرص التعليمية القيمة.

نتائج المنح والقروض في الاردن 2024

بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج المنح والقروض يوم الأحد، الموافق 14 أبريل 2024، أكدت الوزارة أن جميع الطلاب سيكونون قادرين على الاستفادة الكاملة من المنح الدراسية المتاحة حتى نهاية أبريل 2024، تم إخطار جميع الطلاب بضرورة زيارة رابط النتائج ابتداءً من يوم الأربعاء، الموافق 17 أبريل 2024، وللحصول على معلومات حول نتائج الدعم والقروض المقدمة من الجهات المختصة في الأردن، يجب اتباع الخطوات التالية:

يجب زيارة موقع المديرية العامة للشؤون العامة .

. تسجيل الدخول إلى الموقع كمستخدم جديد.

تسجيل جميع المعلومات الخاصة بالطالب.

تحديد نوع الخدمة المطلوبة والتي هي “القروض والمنح”.

الضغط على زر البحث.

الحصول على مزيد من المعلومات حول المنح والقروض.

تفعيل زر الإشعارات ليتم إخطارك في حالة قبول طلبك.

ما هي متطلبات التقديم على المنح والقروض في الأردن 2024؟

هناك بعض المتطلبات الأساسية التي يجب توفرها لتقديم طلبات المنح والقروض في الأردن، وتشمل: