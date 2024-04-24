مبارك الوجبة الأخيرة .. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في عموم المحافظات العراقية

أطلقت وزارة العمل أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخير التي تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف التي تضمن حياة كريمة وعادلة لجميع أفراد المجتمع، منها توفير الحماية الاجتماعية ومنها تقديم المساعدات المالية والعينية، وغير ذلك من الأهداف التي من أجلها تسعى وزارة العمل في توفير الوجبة السابعة للمشمولين بالرعاية الاجتماعية.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخير

تعتمد آلية تحديد أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق على معايير محددة وضوابط تضمن استحقاق الفئات الأكثر ضعفًا وأصحاب الاحتياجات الحقيقية للدعم، وتتمثل هذه المعايير الرئيسية في: الحالة المادية، والحالة الصحية، والظروف الاجتماعية مثل وجود أفراد في الأسرة من ذوي الإعاقة أو أرامل وأيتام ونحو ذلك.

استعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يمكنك الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي باتباع الخطوات التالية:

الدخول على الرابط الإلكتروني لمنصة مظلتي. بعد الدخول على منصة مظلتي ستظهر لك واجهة المنصة الرئيسة. ابحث عن قسم “الرعاية الاجتماعية”. حدد خدمة “الاستعلام عن أسماء المشمولين”. إدخال رَقَم الدفعة التي ترغب في الاستعلام عنها، والمحافظة. النقر على زر “استعلام”.

ستظهر لك قائمة بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الدفعة المحددة والمحافظة المختارة، حيث يمكنك البحث عن اسم محدد باستخدام خانة البحث، كما يمكنك أيضًا تحميل نتائج الاستعلام بصيغة PDF.

موعد صرف الوجبة الأخيرة

لا يوجد موعد محدد من قبل وزارة العمل العراقية لصرف الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية حتى الآن، وتقوم الوزارة بالإعلان عن مواعيد صرف كل وجبة بشكل دوري من خلال قنواتها الرسمية، مثل موقعها الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما يمكنك متابعة هذه القنوات للحصول على آخر التحديثات حول موعد صرف الوجبة السابعة، ونحن إلى ذلك سننقل لكم أخبار الوجبة الأخيرة من وجبات الرعاية أول بأول من خلال موقع البديل الإخباري.