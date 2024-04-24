تردد القنوات
“حملها الآن” تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 لمتابعة أحداث مسلسل قيامة عثمان بإشارة عالية
تعد تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 من القنوات التي تقوم بعرض مسلسل قيامة عثمان، والذي استطاع أن ينال على إعجاب عدد كبير من المتابعين من جميع أنحاء العالم منذ بداية بث أول حلقاته، ولتحميل القناة بجودة عالية والإستمتاع بجميع حلقاتها على شاشة التليفزيون الخاص بك، تابعوا معنا سطورنا القادمة فضلاً.
تردد قناة الفجر الجزائرية 2024
نوافيكم اليوم تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 على النايل سات والعرب سات، والذي تتمثل معلوماته في النقاط التالية:
أولاً تردد القناة على النايل سات
- التردد: 12034.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصويب الخطأ: 3/4.
- جودة القناة: HD.
ثانياً تردد القناة على العرب سات
- التردد: 11034.
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- جودة القناة: HD.
خطوات استقبال قناة الفجر الجزائرية
يمكنك تحميل قناة الفجر الجزائرية ومشاهدة جميع المسلسلات العربية، بإشارة قوية دون انقطاع في الصوت أو الصورة، من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:
- التوجه إلى قائمة الإعدادات الخاصة بالقنوات عن طريق النقر على زر menu.
- اختيار الأمر تثبيت ومنه تثبيت يدوي.
- كتابة جميع معلومات التردد وفقاً للقمر الصناعي الذي تم اختياره والذي تتمثل في التردد ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.
- النقر على زر بحث.
- انتظر مهلة عدة ثواني حتى تكتمل عملية التحميل.
- النقر على زر حفظ لضمان تثبيت القناة على جهاز الإستقبال بنجاح.
- الآن يمكنك البحث عنه القناة وسوف تجدها على الحال بمجرد النقر على زر OK، من خلال التحكم الخاص بالريسيفر وسوف يظهر أمامك على الشاشة شريط البحث قم البحث عن قناة الفجر الجزائرية من ضمن القنوات المحملة على جهازك بالفعل.