كاميرا احترافية في هاتفك بأسعار هبلة… سعر ومواصفات هاتف هواوي pura 70

أصبح الطلب على سعر ومواصفات هاتف هواوي pura 70، بمناسبة الذكرى الثانية عشر لإطلاق سلسلة Huawei P الشهيرة عالميًا، قررت الشركة إطلاق الجيل الجديد تمامًا من السلسلة تحت اسم Huawei Pura 70 في السوق الصيني، تتألف هذه السلسلة الرائدة من أربعة هواتف تغطي مختلف فئات الأسعار، في الفقرات التالية، سنتعرف على هذه الهواتف بشكل مفصل.

مواصفات Huawei Pura 70

في إطار الاحتفال بالذكرى الثانية عشر لإطلاق سلسلة Huawei P الشهيرة، قررت الشركة إطلاق الجيل الجديد بالكامل من السلسلة تحت اسم Huawei Pura 70 في السوق الصيني، تتميز السلسلة الجديدة بمواصفات رائدة، حيث تضم أربعة هواتف تغطي مختلف فئات الأسعار وتقدم تجربة مميزة للمستخدمين، وفيما يلي مواصفات بعض الهواتف من سلسلة Huawei Pura 70:

الوزن: 207 جرام.

الأبعاد: 157.6 × 74.3 × 8 مم.

الخامات الخارجية: زجاج مع إطار من الألومنيوم.

مقاومة الماء والغبار بشهادة IP68.

دعم تركيب شريحتين اتصال 5G، دون دعم تركيب بطاقة ذاكرة خارجية.

شاشة OLED بقياس 6.6 بوصة، بدقة 1256 × 2760 بيكسل، وجودة FHD+، وكثافة بيكسلات 460 بيكسل لكل بوصة، وسطوع يصل إلى 2500 شمعة، ومعدل تحديث 144 هيرتز، ودعم HDR، مع طبقة حماية Kunlun Glass 2.

معالج HiSilicon Kirin 9010 ثماني النواة، بتردد 2.3 جيجا هيرتز، ودقة تصنيع 7 نانومتر.

نظام التشغيل Huawei HarmonyOS 4.2.

مساحة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM).

كاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابيكسل.

كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، الثانوية بدقة 12 ميجابيكسل (Periscope للتقريب حتى 5X)، والثالثة بدقة 13 ميجابيكسل (Ultra Wide).

سماعات صوت Stereo.

دعم NFC.

بصمة الإصبع مدمجة في الشاشة مع دعم Faceunlock.

بطارية بسعة 4900 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات، والشحن العكسي بقدرة 5 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 7.5 وات.

الألوان المتاحة: الأسود، الأبيض، الأزرق، والأحمر

سعر Huawei Pura 70

تبدأ أسعار هواتف Huawei Pura 70 الجديدة في الصين من 760 دولار أمريكي للنسخة بسعة تخزين 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، أما النسخة بسعة تخزين 1 تيرابايت مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، فتبلغ حوالي 965 دولار أمريكي.

مواصفات Huawei Pura 70 Pro

تأتي النسخة الجديدة من الهاتف ببعض الاختلافات البسيطة مقارنة بالإصدار السابق، حيث تشمل هذه الاختلافات ما يلي:

الوزن: 220 جرام. الأبعاد: 162.6 × 75.1 × 8.4 ملم. شاشة بنفس النوع ولكن بقياس 6.8 بوصة. عدسة التقريب بدقة 48 ميجابيكسل بفتحة عدسة F/2.1 مع مثبت بصري يدعم التقريب حتى 3.5X، بالإضافة إلى عدسة بدقة 12.5 ميجابيكسل بفتحة عدسة F/2.2 للتصوير بزاوية واسعة. دعم مستشعر IR Blaster. دعم المراسلات عبر القمر الصناعي. بطارية بسعة 5050 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 100 وات، والشحن العكسي بقدرة 18 وات عبر منفذ USB Type C، وتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 80 وات والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 20 وات

سعر Huawei Pura 70 Pro

تتوفر هواتف Huawei Pura 70 Pro الجديدة في الصين بسعر يبدأ من 900 دولار أمريكي للنسخة بسعة تخزين 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، أما النسخة بسعة تخزين 1 تيرابايت مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، فتبلغ حوالي 1100 دولار أمريكي.