“Donuts” طريقة عمل الدونات زي المحلات.. اطيب دونات هشه وخفيفه حضروها بالبيت بأبسط المكونات حرفيا بتدوووب دوبااااان

الدونات، هي من الحلويات المحبوبة، التي تتميز بمذاقها الرائع وقوامها الهش والمقرمش من الخارج، والناعم من الداخل. تعتبر تجربة تناول الدونات متعة لا تقاوم للجميع، سواء في وقت الفطور أو كوجبة خفيفة خلال اليوم ولكن، في العديد من الأحيان، الدونات المتوفرة في المحلات ليست دائما بنفس الجودة، أو قد تكون مكلفة مكن تزيين الدونات بطرق مختلفة، سواء بالسكر الناعم، الشوكولاتة، أو حتى بالجلي الملون، لتضفي عليها مظهرا جذابا وشهيا، يجعلها تبدو مثل الدونات المحلية الصنع الفاخرة.

طريقة تحضير الدونات اللذيذة في المنزل

يمكنك تحضير دونات شهية ولذيذة في راحة منزلك، باستخدام مكونات بسيطة وسهلة الحصول عليها، من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة واستخدام الوصفة المناسبة، لتحضير الدونات في المنزل، ستحتاج إلى مكونات أساسية مثل الدقيق، السكر، الزبدة، الخميرة، والحليب يمكنك الاستمتاع بدونات لا تقل جودة وطعما عن تلك المتوفرة في المحلات.

مكونات تحضير الدونات في المنزل

هل تبحثين عن طريقة سهلة واقتصادية لتحضير الدونات اللذيذة في المنزل؟ إليك قائمة المكونات الأساسية التي ستحتاجين إليها لتحقيق ذلك:

– 4.5 كوب دقيق.

– ملعقة كبيرة خميرة فورية.

– 3 ملاعق كبيرة سكر.

– كوب حليب دافئ.

– نصف ملعقة صغيرة ملح.

– 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

– بيضتان.

– ملعقة صغيرة فانيليا.

– 2 ملعقة كبيرة زبدة.

خطوات تحضير الدونات المنزلية الشهية

إذا كنتِ ترغبين في تحضير دونات لذيذة في المنزل، إليك الخطوات المبسطة لتحقيق ذلك: