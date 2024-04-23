“سلفني شكرا” الآن سلفة فورية تصل إلى 10 آلاف ريال من بنك الرياض

بنك الرياض يعتبر واحدا من أهم البنوك في المملكة العربية السعودية، ويقدم تمويلات متنوعة للعملاء بشكل مستمر، حيث تم الإعلان عن سلفة فورية من بنك الرياض، وهذا بهدف تسهيل تلبية الاحتياجات التمويلية للعملاء، وسنتعرف من خلال الفقرات التالية كافة التفاصيل والاشتراطات الخاصة بسلفة بنك الرياض.

كيفية التقدم للحصول على سلفة بنك الرياض

يمكن الحصول على سلفة فورية من بنك الرياض عن طريق تقديم طلب إلكتروني إلى البنك، حيث يمكنك اتباع الخطوات التالية للحصول على السلفة:

1. قم بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الرياض.

2. انقر على خيار “تسجيل الدخول” إذا كان لديك حساب مفعل، أو قم بإدخال بيانات الدخول الخاصة بك.

3. اختر قسم التمويل الشخصي.

4. حدد خيار “طلب تمويل جديد”.

5. قم بتحديد برنامج التسهيلات المالية أو السلفة.

6. قم بإدخال جميع المعلومات المطلوبة في نموذج الطلب.

7. قم بتحميل جميع المستندات المطلوبة.

8. قم بالموافقة على الشروط والأحكام.

9. انقر على زر “إرسال الطلب”.

الشروط المطلوب توافرها للحصول على سلفة بنك الرياض الفورية

توجد شروط معينة يجب توفرها للحصول على سلفة فورية من بنك الرياض، تشمل هذه الشروط:

– أن يكون عمر مقدم الطلب 18 عاما على الأقل للمواطنين السعوديين، و22 عاما على الأقل لغير السعوديين.

– أن يكون دخل مقدم الطلب الشهري لا يقل عن 5,000 ريال سعودي.

– ألا يكون لدى المقدم للطلب تمويلات أخرى قائمة مثل تمويل التأجير من البنك.



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