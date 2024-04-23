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كيكة الرواني الهشة واللذيذة.. طريقة عملها في المنزل بكل سهولة
كيكة الرواني الهشة واحدة من ألذ أنواع الحلويات العربية الأصيلة، والتي يحبها الكبار والصغار، وتصلح لتقديمها في الأعياد أو المناسبات، ويرجع سر شهرتها إلى طعمها ورائحتها المميزة، ولكن هناك الكثير من السيدات لا يعرفن طريقة إعدادها، ولهذا سنقدمها لك في السطور القادمة.. اتبعي الخطوات واستمتعي بألذ كيك رواني.
كيكة الرواني الهشة
لإعداد كيكة الرواني الهشة عليك أن توفري المكونات التالية:
- عدد 2 كوب من الدقيق.
- 1 كوب من السمن.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة من البيكينج باودر.
- رشة ملح.
- ماء بارد وعلى حسب الحاجة.
أما القطر فعليك أن توفر المكونات التالية:
- 2 كوب من السكر.
- 2 كوب من الماء.
- عصير عدد 1 ليمونه.
- ماء ورد حسب الحاجة.
أما للتزيين فيمكنك استخدام جوز الهند المجروش، والقرفة المطحونة.
جربي سلطة الرنجة اللذيذة.
طريقة عمل كيكة الرواني الهشة
اتبعي الخطوات التالية لإعداد ألذ كيكة رواني:
- عليك خلط الدقيق والسكر والبيكينج باودر والملح في وعاء كبير.
- الآن أضيفي السمن البارد ولكن مع تقطيعه إلى مكعبات صغيرة وبعدها فرك الدقيق بالسمن لكي يتكون خليط أشبه بالفتات.
- الآن أضيقي الماء بشكل تدريجي لعجن الكيك حتى تتكون عجينة متماسكة.
- غطي الخليط بكيس بلاستيك واتركيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
- في إناء على نار متوسطة اخلطي السكر والماء والليمون واتركيهم على النار في مرحلة الغليان لمدة عشر دقائق، وبعدها هدئي النار واتركي الخليط لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 20 دقيقة كي يصبح سميك، في هذه الخطوة يمكنك إضافة ماء الورد وذلك حسب حاجتك.
- الآن سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة، وقسمي العجينة إلى قسمين، أحدهما كبير والأخر صغير، الآن افردي الجزء الأكبر من العجين في الصينية المدهونة بالزبدة لتكون في ارتفاع 1 سم.
- الآن وزعي جوز الهند المجروش على العجينة، ومن ثم ابشري الجزء المتبقي من العجينة على الصينية بشكل متساوي، ومن ثم اسكبي القطر البارد على الكيك، ورشي القرفة.
- أخيرًا اخبزي الكيك في الفرن لمدة تتراوح ما بين 30 إلى 40 دقيقة حتى يتحول لونها إلى اللون الذهبي، ومن ثم اخرجيها من الفرن واتركيها لتبرد تمامًا قبل التقطيع والتوزيع.