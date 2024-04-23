كيكة الرواني الهشة واللذيذة.. طريقة عملها في المنزل بكل سهولة

كيكة الرواني الهشة واحدة من ألذ أنواع الحلويات العربية الأصيلة، والتي يحبها الكبار والصغار، وتصلح لتقديمها في الأعياد أو المناسبات، ويرجع سر شهرتها إلى طعمها ورائحتها المميزة، ولكن هناك الكثير من السيدات لا يعرفن طريقة إعدادها، ولهذا سنقدمها لك في السطور القادمة.. اتبعي الخطوات واستمتعي بألذ كيك رواني.

كيكة الرواني الهشة

لإعداد كيكة الرواني الهشة عليك أن توفري المكونات التالية:

عدد 2 كوب من الدقيق. 1 كوب من السمن. ملعقة كبيرة من السكر. ملعقة من البيكينج باودر. رشة ملح. ماء بارد وعلى حسب الحاجة.

أما القطر فعليك أن توفر المكونات التالية:

2 كوب من السكر.

2 كوب من الماء.

عصير عدد 1 ليمونه.

ماء ورد حسب الحاجة.

أما للتزيين فيمكنك استخدام جوز الهند المجروش، والقرفة المطحونة.

جربي سلطة الرنجة اللذيذة.

طريقة عمل كيكة الرواني الهشة

اتبعي الخطوات التالية لإعداد ألذ كيكة رواني: