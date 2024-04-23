للحضارة والتاريخ.. ثبت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024 للمتابعة بجودة متوسطة وعالية

قناة من القنوات الفضائية التي يتابعها عدد كبير من المواطنين في الوقت الحالي هي قناة ناشيونال جيوغرافيك، حيث يرغب المواطنين بمتابعتها من أجل التعرف على الطبيعة وعالم الحيوان والتاريخ والحضارة أيضًا، ونوضح لكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024 وطريقة التثبيت، فكونوا معنا.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024

قماة ناشيونال جيوغرافيك هي قناة تابعة لمنظمة ناشيونال جيوغرافيك العالمية، وتقوم القناة بعرض باقة من برامج وأفلام وثائقية على شاشتها للمواطنين والمواطنات، وذلك عن الحضارة والتاريخ والعلم والطبيعة، وتتنوع نسخ القناة والتي منها أبو ظبي بالعربية ولها عدد من النسخ الأخرى، ويمكن متابعة محتوى القناة على القمر نايل سات بالجودة المتوسطة والجودة الفائقة على الإحداثيات التالية:

نايل سات HD

تردد القناة: 11411.

استقطاب: أفقي.

ترميز: 30000.

تصويب الخطأ: 3/4.

نايل سات SD

تردد القناة: 11526.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 5/6.

كيفية استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024

وضحنا لكم التردد الخاص بالقناة ويمكن متابعة المحتوى الشيق على القناة في أي وقت بالجودة العالية أو الجودة المتوسطة كما تحبون، وحال الرغبة في استقبالها، عليكم اتباع خطوات، تأتي على هذا الترتيب:

التوجه في بداية الأمر إلى زر HOME الخاص بالجهاز الخاص بك، أو النقر على زر MENU.

انقر على تهيئة القنوات أو التركيب اليدوي.

انقر على إضافة قناة جديدة.

الخطوة الحالية هي إضافة إحداثيات القناة.

وبعد الوصول إلى القناة يمكن متابعة المحتوى في أي وقت ومدبلج باللغة العربية إن أردت ذلك، وبعد فتحها ستجد نفسك وسط الطبيعة.