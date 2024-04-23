عصافير الجنة بيطلبوها كتير.. تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد على النايل سات هتسلي أولادك كل ساعة

قناة طيور الجنة هي واحدة من القنوات التي يتابعها الأطفال، وتقدم محتوى يشتمل على المنوعات والأناشيد والأغاني التي يُفضلها الصغار، ويتم عن طريق هذه الأناشيد تعليم الأطفال وزيادة المعرفة والتطوير الفكري لديهم، كما تضيف لهم لمسة إبداعية تطور من مهاراتهم في التفكير، هذا ما جعلها من ضمن أشهر القنوات التي تقدم محتوى للأطفال.

تردد قناة طيور الجنة 2024

نظراً لكون قناة طيور الجنة من ضمن القنوات الهامة التي يتابعها الأطفال، فتبحث الكثير من الأمهات عن الترددات الحديثة لهذه القناة في حالة أن تم تغير التردد، وكذلك الطريقة الخاصة بضبط التردد الجديد لها، ويتم ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

القيام بتحميل قناة طيور الجنة على هذا التردد 11274.

تحديد القمر الصناعي على قمر النايل سات.

معامل الاستقطاب يتم تحديده على الأفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 3/4.

ضبط قناة طيور الجنة على عرب سات

يتم القيام بضبط الترددات الخاصة بقناة طيور الجنة على قمر عرب سات من خلال التالي:

ضبط التردد الخاص بالقناة على رقم 11310.

معدل الترميز 27500.

معامل الاستقطاب يتم ضبطه على الاتجاه العمودي.

معامل تصحيح الخطأ هو 3/4.

مميزات قناة طيور الجنة

من الصفات التي تتميز بها قناة طيور الجنة ما يلي: