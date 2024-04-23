رابط التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر 2024 inscription.aadl.dz طبقا للاشتراطات الجديدة وأسعار الوحدات

يعد رابط التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر محور بحث الكثيرين من الجزائريين، حيث يوفر البرنامج سكن لائق بأسعار معقولة للمواطنين الجزائريين، خاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط، من أهم أهداف البرنامج، كما يتمّ توزيع السكنات على المستفيدين بنظام البيع بالتقسيط المريح، دون فوائد، ممّا يُسهل عليهم امتلاك مساكنهم الخاصة، ومن خلال الأسطر التالية نبين طريقة التسجيل البرنامج واهم اشتراطات التسجيل.

رابط التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر

يسعى برنامج سكنات عدل إلى المساهمة في معالجة أزمة السكن المتفاقمة في الجزائر، من خلال توفير عدد كبير من الوحدات السكنية على مدار السنوات، كما يستهدف البرنامج بشكل أساسي الطبقة المتوسطة من المجتمع الجزائري، والتي تُعاني من صعوبة الحصول على سكنات مناسبة بأسعار تتناسب مع قدراتها المادية، كما يتاح التسجيل في البرنامج عبر موقع سكنات العدل الذي تقدمه الحكومة الجزائرية تسهيلا على المستفيدين، يمكنك الدخول على الموقع عبر الرباط: aadl.com.dz.

خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر

سجل في سكنات عدل باتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لوكالة عدل الجزائر. في أعلى يمين الصفحة الرئيسية، ستجد زر “تسجيل الدخول”. اضغط عليه. سيُطلب منك إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

إذا لم يكن لديك حساب، انقر على “إنشاء حساب جديد” واتبع التعليمات. بعد تسجيل الدخول، ستُطلب منك إدخال بياناتك الشخصية، مثل الاسم الكامل، ورقم البطاقة الوطنية، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني، وغيرها من المعلومات المطلوبة. بعد ذلك سيُطلب منك إدخال رقم البطاقة البيومترية للتأكد من عدم استفادتك من سكنات عدل سابقًا. بعد إدخال البيانات، ستحتاج إلى إرفاق بعض المستندات المطلوبة، مثل شهادة الميلاد، وشهادة السكن، وكشف راتب، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية. بعد إكمال عملية التقديم، تأكد من طباعة إيصال التقديم، حيث سيعتبر هذا الإيصال ضمن المستندات المطلوبة في مراحل لاحقة.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

يشترط لكي تستحق التسجيل في برنامج سكنات عدل 3 أن تتوفر فيك الشروط التالية: