“الجديد وصل!” اشتري أرخص موبايل في مصر Nokia 6310 الجديد بمواصفات قوية!

يرغب الكثير من الناس في شراء هاتف مخصص لاستقبال المكالمات الهاتفية ويكون ذات إمكانيات جيدة وسعر معقول ويكون الخيار الأول أمامهم هو هواتف نوكيا وذلك ثقة منهم في منتجات شركة نوكيا والتي كانت أهم وأكثر شركة متخصصة في إنتاج الهواتف المحمولة، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، أرخص موبايل في مصر” مواصفات هاتف nokia 6310 الجديد وسعره المتوقع في السوق.

مواصفات هاتف Nokia 6310

منذ أن أعلنت شركة نوكيا عن نزول هاتف Nokia 6310 في الأسواق وبدأ الكثير يبحث عن أهم مواصفاته، وهي كما يلي:

اسم الهاتف Nokia 6310 نوع الشاشة TFT LCD حجم الشاشة ٢،٨ بوصة نوع المعالج Unisoc6531F سعة التخزين الداخلية ١٦ جيجا بايت الرامات ٨ جيجا بايت عدد الشرائح اثنين نوع الشريحة Nano SIM سعة البطارية ١٤٥٠ ملي امبير عدد الكاميرات كاميرا خلفية واحدة راديو إف ام يدعم بصمة إصبع يدعم GPRS يدعم

مميزات هاتف Nokia 6310

يحتوي هاتف Nokia 6310 على الكثير من المميزات التي جعلت الكثير يتساءل عنها وأبرزها ما يلي:

وأول تلك المميزات أنه يدعم ذاكرة تخزين داخلية لا بئس بها حيث يمكنك تحميل صور وموسيقى.

كما يدعم أيضاً راديو إف ام لتسمع عليه برامج الراديو الممتعة.

كما يدعم أيضاً كاميرا خلفية لتوثيق أحلى اللحظات بصورة جيدة.

بالإضافة إلى جميع ما سبق فهو أيضا يدعم شكل أنيق وجذاب وألوان عصرية وحديثة تناسب جميع الاذواق والاعمار والفئات.

كما يدعم أيضاً ذلك الهاتف بصمة اصبع لمنحة الأمان والخصوصية.

سعر هاتف Nokia 6310

بعد أن عرضنا مميزات ومواصفات ذلك الهاتف بحث الكثير أيضاً عن سعر ذلك الهاتف، وسوف نوضح ذلك فيما يلي: