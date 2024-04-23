أبسط المكونات..طريقة عمل كيكة قدرة قادر بطعم شهي لا يقاوم في البيت باقل التكاليف

تحظى كيكة قدرة قادر بشهرة واسعة وتحبها الكبار والصغار على حد سواء، إنها واحدة من الكيكات اللذيذة جدًا والتي تتميز بتنوع النكهات والطبقات التي تحتوي عليها، وتعتبر كيكة قدرة قادر من الحلويات الباردة، حيث تتكون من طبقتين مميزتين طبقة كيكة هشة وطبقة من الكريم كراميل، وتقدم هذه الكيكة باردة لتحافظ الطبقة العلوية من الكريم كراميل على تماسكها وقوامها المثالي وفي هذا المقال، سنقدم لكم طريقة عمل كيكة قدرة قادر الشهية والمميزة.

طريقة عمل كيكة قدرة قادر

مكونات الكيكة:

كوبيبن ونصف من الدقيق

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

كوبيبن سكر

5 بيضات

1 ملعقة صغيرة فانيليا

برش ليمون

3 كوب ماء

1 كوب حليب سائل

2 كوب حليب بودرة

1 كوب زيت ذرة

4 ملاعق كاكاو

طريقة التحضير: