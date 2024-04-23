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أبسط المكونات..طريقة عمل كيكة قدرة قادر بطعم شهي لا يقاوم في البيت باقل التكاليف
تحظى كيكة قدرة قادر بشهرة واسعة وتحبها الكبار والصغار على حد سواء، إنها واحدة من الكيكات اللذيذة جدًا والتي تتميز بتنوع النكهات والطبقات التي تحتوي عليها، وتعتبر كيكة قدرة قادر من الحلويات الباردة، حيث تتكون من طبقتين مميزتين طبقة كيكة هشة وطبقة من الكريم كراميل، وتقدم هذه الكيكة باردة لتحافظ الطبقة العلوية من الكريم كراميل على تماسكها وقوامها المثالي وفي هذا المقال، سنقدم لكم طريقة عمل كيكة قدرة قادر الشهية والمميزة.
طريقة عمل كيكة قدرة قادر
مكونات الكيكة:
- كوبيبن ونصف من الدقيق
- 1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر
- كوبيبن سكر
- 5 بيضات
- 1 ملعقة صغيرة فانيليا
- برش ليمون
- 3 كوب ماء
- 1 كوب حليب سائل
- 2 كوب حليب بودرة
- 1 كوب زيت ذرة
- 4 ملاعق كاكاو
طريقة التحضير:
- في وعاء كبير، قوموا بخفق البيض والسكر والفانيليا جيدًا حتى يصبح الخليط طريًا ومتجانسًا.
- أضيفوا برش الليمون والماء والحليب السائل والحليب البودرة والزيت واستمروا في الخفق حتى تتجانس المكونات تمامًا.
- في وعاء منفصل، امزجوا الكاكاو والدقيق والبيكنج باودر
- ثم أضيفوا هذا الخليط الجاف تدريجيًا إلى خليط السوائل واستمروا في الخفق حتى يتكون عجينة ناعمة وخالية من التكتلات.سخنوا قدرًا كبيرًا بالماء حتى يغلي.
- ضعوا صينية كيك دائرية في قاع القدر وصبوا العجينة في الصينية.
- غطّوا القدر واتركوا الكيكة تطهى على نار هادئة لمدة تتراوح بين 1.5 إلى 2 ساعة. تأكدوا من إعطاء الكيكة وقتًا كافيًا للنضج والتماسك.
- بعد الانتهاء من الطهي، قوموا بتبريد الكيكة في الثلاجة لمدة ليلة أو لمدة لا تقل عن 4 ساعات.
- قبل تقديم الكيكة، قوموا بقلبها على طبق التقديم لتظهر الطبقة اللذيذة من الكراميل في الأعلى.