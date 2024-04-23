“اللعبة اللي هتجنن الجميع” حمل لعبة Tuk Tuk Race الآن واستمتع بتجربة قيادة لا مثيل لها!

إذا كنت من عشاق القيادة والسباق، يمكنك خوض تجربة سباق سريعة بإستخدام التوك توك تدخلك في عالم الإثارة والتشويق من خلال تحدي العديد من العواقب التي سوف تقابلها أثناء السباق حتى يمكنك تجاوز جميع المتسابقين حتى تصبح أول من يصل الي النهاية.

مميزات لعبة Tuk Tuk Race للكمبيوتر

يعتبر المركبة التي تتسابق بها هي التوك توك الذي يتمتع بكونه صغير في الحجم وخفيف حيث يحتوي منه العديد من الأشكال التي تختلف في المظهر الخارجي واكسسواراته وإمكانياته حتى يمكنك الإختيار من بينهم ما يتناسب مع ذوقك الخاص وحسب ميزانيتك داخل اللعبة.

تحتوي اللعبة على العديد من التصميمات المليئة بالتفاصيل والألوان والرسومات بشكل تحاكي الواقع في جميع المسارات الموجودة التي تراها أثناء السباق، حيث يتواجد العديد من الأشجار، المباني، المارة، المركبات الأخري.

كما يتواجد الكثير من المؤثرات الصوتية حتى تجعلك تدخل في عالم المتعة والتشويق مثل أصوات المحركات، الانفجارات، اصطدام مركبات المتسابقين، تأثيرات الإضاءة، وتغيير المواسم والحالة الطقسية.

يتوافر مركبات أخرى مختلفة عن التوك توك وأكبر حجماً منه وتختلف في إمكانياتها وقدرتها في السباق ومنها Rickshaw وتحتاج هذه المركبة الي لاعبين متمرسين في القيادة، حيث أنها أفضل من مركبة التوك توك في السرعة والإمكانيات.

كما يتواجد مركبة أخرى وهي Auto Rickshaw التي تعتبر أقوى المركبات الموجودة في اللعبة كما تتمتع بحجم كبير وسرعة عالية لتفادي جميع العقبات أثناء الطريق حيث يمكنك أن تتسارع من 0 الي 100 كيلومتر في الساعة في ثلاث ثواني فقط وذلك الذي يجعلك تدخل في إثارة عالية والرغبة في الوصول إلي أول المتسابقين، كما يتواجد مركبات عديدة مثل التوك توك الكهربائي.

ولذلك إذا كنت ترغب في أجواء من الاستمتاع والمتعة بأفضل العاب السباق قم بتنزيل اللعبة الآن.