نزل تطبيق راحة للعمالة المنزلية.. خدمات مُتكاملة تضمن لك كل ما تحتاجه!

يقدم لك تطبيق راحة للعمالة المنزلية العديد من الخدمات، بما فيها العمالة المنزلية بالساعة، بالإضافة إلى خدمة الرعاية الصحية مع تقديم ممرضات على أعلى مستوى، بالإضافة إلى وجود سائقين مع العديد من الخدمات، وتحديد موعد الزيارة، والموقع، والدفع عبر البطاقات مع تقييم جودة الخدمة من خلال التطبيق بكل سهولة.

خطوات تحميل تطبيق راحة للعمالة المنزلية لهواتف الاندرويد والايفون

من أجل تحميل تطبيق راحة للعمالة المنزلية عليك إتباع الخطوات التالية:

في البداية عليك فتح جوجل بلاي على هاتفك الذكي الأندرويد أو أبل ستور الايفون، ثم ابدأ بالبحث عن تطبيق راحة RAHA.

وبعد اختار الاصدار الذي يتناسب مع هاتفك، بعدها عليك الضغط على تحميل.

ثم انتظر قليلاً من أجل اكتمال التحميل، وبعدها التثبيت ثم قم بفتح التطبيق والتسجيل فيه من أجل استخدام كل مميزات التطبيق.

مميزات تطبيق راحة ‎RAHA 2024

أهم مميزات تطبيق راحة ‎RAHA 2024 ما يلي: