موعد الإجازة المطولة للفصل الثالث 1445 وفقاً للتقويم الدراسي السعودي

بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، يثير الطلاب وأولياء أمورهم الاستفسار حول موعد الإجازة المطولة التالية، خاصة في ظل التغيرات المناخية الكبيرة التي شهدناها مؤخرًا. تداولت الأخبار الشائعات حول تأجيل موعد امتحانات الفصل الدراسي الثالث، مما زاد من حالة القلق وعدم اليقين بين الطلاب وأولياء الأمور.

لكن، تدخلت وزارة التربية والتعليم في السعودية لتبدي ردها على تلك الشائعات وتوضيح الأمور، حيث قامت بتحديد موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الثالث، بالإضافة إلى تحديد موعد الإجازة المطولة التي تلي إجازة عيد الفطر المبارك.

هذا التوضيح يأتي لتهدئة الأوضاع وتخفيف التوتر لدى الطلاب وأولياء الأمور، ولضمان استمرارية العملية التعليمية بشكل سلس ومنظم.

موعد الإجازة المطولة للفصل الثالث 1445

وفقًا للجدول الدراسي الصادر عن وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، تم تحديد موعد أول إجازة مطولة في الفصل الدراسي الثالث لعام 1445هـ بعد إجازة عيد الفطر المبارك. ويبدأ هذه الإجازة المطولة في يوم 2 مايو 2024.

حيث من المقرر أن تستمر الإجازة المطولة لمدة 3 أيام، حيث سيتم استئناف الدراسة مرة أخرى بعد انتهاء هذه الفترة. يجدر بالذكر أنه لا توجد إجازات مطولة أخرى بعد هذه الإجازة حتى إجازة نهاية العام الدراسي.

موعد إجراء الإختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث

وزارة التربية والتعليم كانت قد أعلنت بوضوح عن عدم وجود نية لتأجيل موعد اختبارات الفصل الثالث الدراسي النهائية، مؤكدة في الوقت نفسه عدم صحة الشائعات المتداولة حول تأجيل الدراسة بسبب الظروف المناخية،حيث سيتم عقد الإمتحانات وفقًا للجدول الزمني المحدد على النحو التالي:

ستستأنف الإمتحانات النصفية للفصل الثالث الدراسي 2024 في يوم 12 شوال، الموافق 21 أبريل.

تبدأ الاختبارات العملية في يوم 20 ذو القعدة 1445هـ، الموافق 28 مايو.

ستعقد الاختبارات النهائية في يوم 4 يونيو 2024.

ينتهي الفصل الدراسي الثالث في يوم 4 ذو الحجة، الموافق 10 يونيو 2024.

يجدر بالذكر أن الإجازة المطولة التي تم الإشارة إليها تعني عطلة نهاية الأسبوع، والتي قد تكون رسمية أو غير رسمية وتمتد لثلاثة أيام.