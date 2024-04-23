قبل عيد العمال.. هل غدا عطلة رسمية في العراق الأربعاء 24 إبريل 2024 الأمانة العامة توضح جدول الإجازات الرسمية في العراق
هل غدا عطلة رسمية في العراق
هل غدا عطلة رسمية في العراق يزداد البحث من قبل المواطنين العراقيين وخصوصاً الموظفين والطلاب في العراق حول معرفة هل يوم الثلاثاء عطلة رسمية أم لا، وذلك بعد انتشار أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد أنه إجازة رسمية، وقد ردت الأمانة العامة على هذا الأمر حتي تحسم التساؤلات الكثيرة من قبل المواطنين، وسنوضح لجميع المتابعين هل الأربعاء إجازة رسمية للعاملين والمواطنين أم لا.
هل غدا عطلة رسمية في العراق الأربعاء 24 إبريل 2024
تعد دولة العراق من الدول العربية التي تهتم بالعطلات الرسمية وتسعى إلى توضيح العطلات والإجازات الرسمية للمواطنين، وقد أكدت الأمانة العامة في العراق أن الأربعاء 24 أبريل هو يوم دوام عادي ولا مناسبة لوجود أي عطلة رسمية، ومن الواجب التأكد قبل الانجراف وراء الشائعات.
الإجازات الرسمية في العراق 2024
يريد العديد من المواطنين التعرف على جدول العطلات الرسمية في العراق والتي جاء على النحو التالي:
- عطلة يوم الجيش العراقي: الموافق 6 يناير 2024.
- عطلة عيد نوروز: الموافق 21 مارس 2024.
- عطلة عيد الفطر: الموافق 10 إبريل 2024.
- عطلة عيد العمال: يوم 1 مايو 2024.
- عطلة عيد الأضحى: يوم 16 يونيو 2024.
- عطلة رأس السنة الهجرية: 7 يوليو 2024.
- عطلة ثورة 14 تموز: 14 يوليو 2024.
- عطلة يوم عاشوراء: 16 يوليو 2024.
- عطلة المولد النبوي الشريف: 15 سبتمبر 2024.
- عطلة العيد الوطني العراقي: 3 أكتوبر 2024.
- عطلة يوم النصر العراقي: 10 ديسمبر 2024.
موعد عيد الأضحى في العراق 2024
بعد التعرف على جدول الاجازات الرسمية في العراق يريد العديد من الموظفين العاملين في العراق معرفة موعد عطلة عيد الأضحى 2024 حيث:
- ستبدأ عطلة الأضحى في العراق يوم الأحد الموافق 16 يونيو حتى يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024.
- عطلة عيد الأضحى إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الدولة كما أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء.