“فرقع فرقع يا بوشار” تردد قناة وناسة على النايل سات 2024 لمشاهدة قوية وبدون تشويش

قناة وناسة من القنوات المفضلة لدى الأطفال حيث تعتمد على عرض محتوى ممتع وهادف للأطفال، قامت القناة بتحديث ترددها لتطوير جودة عرض البرامج التي تقدمها، من مميزات قناة وناسة أنها متوفرة على أشهر الأقمار الصناعية، مما يجعلها من القنوات المشهورة للأطفال في الوطن العربي وأفريقيا، وتهتم القناة بعرض أغاني ممتعة للأطفال بهدف تعليمهم.

تردد قناة وناسة على النايل سات

يمكنك بسهولة استقبال قناة وناسة على النايل سات، لضمان مشاهدة قوية وبدون تشويش، تأكد من ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على التردد التالي:

في خانة التردد نقوم بكتابة تردد القناة بشكل صحيح: 11470.

نقوم بتعيين الاستقطاب على: عمودي.

نقوم باختيار القمر الصناعي: نايل سات.

معدل ترميز القناة: 27500.

نقوم بتعيين معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة نختار: SD.

تردد قناة وناسة على العرب سات

من مميزات القناة أنها ليست متوفرة على قمر صناعي واحد فقط، بل يمكنك تنزيل القناة على جهازك بسهولة إذا كنت على أي قمر صناعي آخر مختلف مثل العرب سات.

في خانة التردد: 11270.

معدل ترميز قناة وناسة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة: 3/4.

نقوم بتعيين جودة القناة: HD.

استقبال تردد قناة وناسة

يمكن ضبط القناة على الجهاز بخطوات سهلة للغاية: