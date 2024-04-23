الجدول الرسمي المعتمد!! تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة في الأردن 2024

تم الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة في الأردن لعام 2024 من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بهدف تزويد الطلاب بالمواعيد المحددة للاستعداد لامتحان التوجيهي الهام، ولدوره الكبير في مستقبلهم الأكاديمي في الجامعة، حيث تنطلق الامتحانات في 25 من يونيو القادم، وفيما يلي تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة في الأردن لعام 2024 للشعبتين العلمية والأدبية:

جدول امتحانات الثانوية العامة في الأردن للعام الدراسي الحالي 2024

أولا جدول امتحانات الفرع العلمي:

1 يوم الثلاثاء الموافق للخامس والعشرين من يونيو 2024: امتحان مادة الدراسات الإسلامية.

2. الخميس 27 يونيو 2024: امتحان مادة اللغة العربية.

3. السبت التاسع والعشرون من يونيو 2024: امتحان مادة الرياضيات.

4. يوم الثلاثاء الموافق للثاني من يوليو 2024: الاختبار الثاني في مادة الرياضيات.

5. الخميس 4 يوليو 2024: امتحان مادة علوم الحاسوب.

6. السبت 6 يوليو 2024: امتحان مادة الفيزياء.

7. الأحد 7 يوليو 2024: امتحان مادة علوم البيئة.

8. يوم الثلاثاء الموافق للتاسع من يوليو 2024: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

9. الخميس 11 يوليو 2024: امتحان مادة علوم الكيمياء.

10. السبت 13 يوليو 2024: امتحان مادة علوم الحياة.

11. الإثنين 15 يوليو 2024: امتحان مادة تاريخ الأردن.

ثانيا جدول امتحانات الفرع الأدبي:

1. يوم الثلاثاء الموافق للخامس والعشرين من يونيو 2024: امتحان مادة التربية الإسلامية.

2. الخميس 27 يونيو 2024: امتحان مادة اللغة العربية.

3. السبت التاسع والعشرون من يونيو 2024: الاختبار الأول في مادة الرياضيات.

4. يوم الثلاثاء الموافق للثاني من يوليو 2024: الاختبار الثاني في مادة الرياضيات.

5. الخميس الرابع من يوليو 2024: امتحان مادة علوم الكمبيوتر والتاريخ العربي.

6. يوم السبت السادس من يوليو لعام 2024: امتحان الدراسات الإسلامية واللغة الفرنسية.

7. يوم الأحد السابع من يوليو لعام 2024: امتحان مادتي الجغرافيا والثقافة المالية.

8- يوم الثلاثاء التاسع من شهر يوليو لعام 2024: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

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