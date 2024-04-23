هنا لينك تنزيل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق عبر منصة مظلتي بوزارة العمل

يرغب عدد كبير من المتقدمين العراقيين والعراقيات التعرف على جميع نتائج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق لجميع المحافظات التي لم تظهر لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وذلك لتحسين مستوى المعيشة والدخل في دولة العراق ولكن يتطلب ذلك توفير كافة الضمانات والشروط اللازمة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية لذلك سوف نوضح لكم اليوم جميع الضمانات المطلوبة لذلك.

ما هي شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2024

برنامج دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق من أهم الشروط المطلوبة اللازمة للحصول على برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في جميع أنحاء دولة العراق كما يلي بكل التفاصيل:

يفضل توفير دخل شهري لا يتجاوز الحد المانع لصرف دعم الرعاية الاجتماعية.

يشترط توفير العمر المناسب للتقديم الذي يبدأ من 18 عام فأكثر من ذلك حتى 60 عام للرجال.

للنساء متاح لهم التقديم من عمر 15 إلى 55 عام للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية.

يجب توفير جميع الالتزامات المطلوبة ومنها عدد أفراد الأسرة لا يقل عن أربعة أشخاص.

توفير جميع الأوراق اللازمة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية