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هنا لينك تنزيل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق عبر منصة مظلتي بوزارة العمل
هنا لينك تنزيل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق عبر منصة مظلتي بوزارة العمل
يرغب عدد كبير من المتقدمين العراقيين والعراقيات التعرف على جميع نتائج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق لجميع المحافظات التي لم تظهر لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وذلك لتحسين مستوى المعيشة والدخل في دولة العراق ولكن يتطلب ذلك توفير كافة الضمانات والشروط اللازمة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية لذلك سوف نوضح لكم اليوم جميع الضمانات المطلوبة لذلك.
ما هي شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2024
برنامج دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق من أهم الشروط المطلوبة اللازمة للحصول على برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في جميع أنحاء دولة العراق كما يلي بكل التفاصيل:
- يفضل توفير دخل شهري لا يتجاوز الحد المانع لصرف دعم الرعاية الاجتماعية.
- يشترط توفير العمر المناسب للتقديم الذي يبدأ من 18 عام فأكثر من ذلك حتى 60 عام للرجال.
- للنساء متاح لهم التقديم من عمر 15 إلى 55 عام للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية.
- يجب توفير جميع الالتزامات المطلوبة ومنها عدد أفراد الأسرة لا يقل عن أربعة أشخاص.
- توفير جميع الأوراق اللازمة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق.
كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية
- الدخول بحسابك على منصة مظلتي الإلكترونية.
- ثم بعد ذلك عليك الضغط على زر الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق.
- بعد الضغط على زر الاستعلام عليك تعبئة نموذج الطلب وتسجيل كافة البيانات الشخصية العراقية للحصول على النتيجة في حالة ظهورها.
- بعد ذلك عليك اختيار المحافظة التابعة للمتقدم العراقي ثم تحديد الواجبة للحصول على نتائج الدعم.
- بعد ذلك عليك الضغط على زر الاستعلام وسوف تظهر لك تفاصيل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.
- يمكن تحميل جميع كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بصيغة pdf في حالة ظهورها من قبل الوزارة.