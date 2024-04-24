لولو راحت عند الدكتور!!.. تردد قناة وناسة بيبي الجديد على النايل سات وعرب سات 2024.. ثبتيها وسلي ولادك!

تعد قناة وناسة إحدى القنوات العربية المتخصصة في توفير محتوى يصنف في خانة التسلية، تأسست هذه القناة بهدف إحضار باقة متنوعة من البرامج الترفيهية التي تستهدف رغبات مختلف الفئات العمرية والثقافية في الوطن العربي، تتمتع قناة وناسة بشهرة بسبب طابعها الكوميدي وجو الضحك الذي يغلب على محتواها، وهي تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والفقرات الهادفة إلى إدخال البهجة لدى جمهور المتابعين.

مميزات قناة وناسة

تشتهر قناة “وناسة” بكونها منصة إلكترونية مخصصة للضحك والألعاب، حيث بدأ بثها في عام 2013 على منصة يوتيوب، ونالت قبولا واسعا في وسط القنوات الترفيهية التي تخاطب الجمهور العربي.

تبرع هذه القناة في تقديم محتوى متنوع يشمل البرامج والسخرية ومقاطع التحدي والخفة، وتعتبر رائدة في مجالها نظرا للمهارة العالية التي تتمتع بها في إنتاج المحتوى والتصوير الاحترافي.

مستوى إنتاج المحتوى: تعتبر الفيديوهات التي تقدمها القناة من الناحية الإنتاجية ذات جودة عالية، حيث يتم التركيز على جودة التصوير والإخراج، مما يجعل مشاهدتها تجربة ممتعة ومسلية.

إعادة الصياغة باللغة العربية: تتميز قناة وناسة بأسلوبها الجديد وأفكارها المتجددة في تقديم المحتوى الإعلامي، ما ينتج عنه تطور دائم وتوسع متزايد في الوصول للجمهور.

الإثارة والشغف: تقدم قناة وناسه مثيرة للاهتمام وعناوين تلفت الانتباه بشكل كبير، مما يجذب الأنظار و يحافظ على اهتمام وتركيز المشاهدين.

تردد قناة وناسةالجديد على نايل سات

التردد: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

جودة القناة: SD.

تردد قناة وناسة للأطفال على عرب سات