بعد اجتماع مجلس الوزراء الجزائري.. تِلك هي تفاصيل زيادات المتقاعدين 2024 الجزائر وموعد نزول الراتب للمتقاعدين

عدد كبير من المتقاعدين في الجزائر يتساءلون عن تفاصيل زيادات المتقاعدين 2024، وذلك بعد اجتماع معالي رئيس الجمهورية مع مجلس الوزراء وموافقته على مراجعة المنح للمتقاعدين وتقديم زيادة لهم في ضوء إمكانيات الدولة، فدعونا نوضح لكم تفاصيل تِلك الزيادة ومتى يتم صب المعاشات في حسابات المواطنين المتقاعدين كل شهر؟ فضلًا كونوا معنا.

تفاصيل زيادات المتقاعدين 2024

بعد اجتماع رئيس الجمهورية الجزائرية مع مجلس الوزراء الجزائري، أكد الرئيس على قبوله لطلب مراجعة منح المتقاعدين، وذلك بكل الأصناف من أجل تحسين وتطوير مستوى المعيشة لديهم، ويتم صرف الزيادة بعد الدراسة بضوء إمكانيات الدولة المالية، بالإضافة إلى أنه وجه الأمر للحكومة للبحث عن أسلوب تمويلي جديد لصندوق التقاعد الوطني، ولم يتم الإعلان عن قيمة الزيادة بعد وكم سيُصبح المعاش بعد الزيادة، ولكن وافق على مراجعة المنح، علمًا بأن الزيادة السابقة لمنة التقاعد كانت بنسبة من 2% إلى 10% على حسب دخل المتقاعد.

وبكل تأكيد بعد الدراسة والانتهاء من المراجعة، سوف يتم الإعلان الرسمي عن قيمة الزيادة وكم قيمة منحة التقاعد بعد الزيادة ومتى سيتم صب تِلك الزيادة للكل.

موعد نزول الراتب للمتقاعدين

وضحنا لكم تفاصيل زيادات المتقاعدين 2024 الأخيرة المُعلنة والتي تم الموافقة عليها بمجلس الوزراء الذي تم عقده مع رئيس الجمهورية، وبالنسبة لموعد نزول الراتب، فإن يتم صب الأجور في حسابات المواطنين في اليوم الأول من الشهر الميلادي، حيث مفترض أن الأجور الشهر القادم سيتم صبها في الموعد التالي:

يوم الأربعاء الموافق 1 من مايو من عام 2024، حيث يوافق يوم 22 لشهر شوال من عام 1445 الجاري.