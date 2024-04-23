خطوات التسجيل على وظائف شركة أرامكو وما شروط التوظيف للشباب؟

تعتبر شركة أرامكو من أكبر وأهم شركات البتروكيماويات على مستوى دولة السعودية والوطن العربي أجمع، حيث أن الشركة تتضمن قطاع كبير من الموظفين بل وتوفر أيضاً وظائف شاغرة لمختلف المجالات والتخصصات والخبرات، لذلك يرغب الكثير من الشباب من الجنسين بالتقديم على وظائف شركة أرامكو التي تقدمها الشركة برواتب خيالية ولكن وفق مجموعة من الضوابط والشروط التي أعلنت عنها الشركة.

شروط التسجيل في وظائف شركة أرامكو

حددت شركة أرامكو شروط وضوابط لابد من الالتزام بها قبل البدء في إجراءات التسجيل على أي من الوظائف المتاحة لدى الشركة وتتمثل هذه الشروط في النقاط التالية:

من أهم شروط الحصول على أي من وظائف شركة أرامكو أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية.

كما يشترط أن يكون صاحب الطلب مقيم إقامة تامة داخل حدود المملكة حتى يتمكن من الحصول على وظيفة لدى الشركة.

كما يشترط أن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية لفظاً وخطاً حتى يتمكن من الحصول على الوظيفة.

أن يكون المؤهل الدراسي متوافق مع التخصص الذي يرغب المتقدم في التسجيل على وظيفية تابعة له.

الخبرة الكافية في مزاولة الوظيفة وكذلك في استخدام أجهزة الكمبيوتر.

ومن أبرز شروط الحصول على وظيفة لدى شركة أرامكو أن يكون المتقدم لديه القدرة على العمل تحت الضغط.

خطوات التسجيل على وظائف شركة أرامكو

أتاحت شركة أرامكو ما يقارب أكثر من 600 وظيفة خالية للجنسين وكذلك لجميع التخصصات والآن يمكن التسجيل على أي من وظائف الشركة من خلال اتباع الخطوات التالية: