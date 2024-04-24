تردد القنوات
عيالك مش هيتحركوا من على التلفزيون.. تردد قناة بطوط كيدز على النايل سات وعرب سات 2024.. نزلها لعيالك يلا!!
يبحث الكثير من المصريين عن تردد قناة بطوط ولقد أصدرت الهيئة المنظمة لقناة بطوط التي تستهدف الأطفال إشعارا بتحديث تواتر البث التلفزيوني للعام 2024 للإرسال الفضائي، تعرف الشبكة بأنها توفر محتوى ترفيهي وثقافي باللغة العربية يناسب الأجيال الصاعدة، وسوف نستعرض في هذا المقال كافة التفاصيل المرتبطة بهذا الخبر تابع معنا.
تردد قناة بطوط 2024
من الممكن استلام بث قناة بطوط من خلال إرسال الأقمار الصناعية لنايل سات:
- اضبط التردد الخاص بالقناة: 12562.
- اضبط معدل الترميز: 27500.
- اضبط مستوى استقطاب القناة يكون بالوضع الرأسي (V).
- اضبط معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
تردد آخر لقناة بطوط 2024
- اضبط التردد الخاص بالقناة: 10853.
- اضبط معدل الترميز: 27500.
- اضبط معدل الاستقطاب: أفقي (H).
- اضبط معامل تصحيح الخطأ: ¾.
طريقة ضبط تردد قناة بطوط 2024 على جهازك
إليكم طريقة تحديث وإدخال التردد الجديد لقناة “بطوط” لعام 2024 على جهاز الرسيفر الخاص بكم، والتي تتم بالخطوات التالية:
- أولا: يتوجب عليك الضغط على زر القائمة الذي يوجد في جهاز التحكم من بعد لجهاز الاستقبال.
- ثانيا: قم باختيار كتابة الرمز بشكل يدوي بعد ذلك.
- ثالثا: يجب أن تحدد القمر الصناعي الذي تفضل استقبال إرسال القناة عبره.
- الخطوة الرابعة: بعد ذلك، يتم تسجيل معلومات القناة مثل التردد، الاستقطاب، ومعدل الرمز.
- خامسا: ثم يجب أن تضغط على خيار البحث.
- في النهاية، سوف تتواصل عملية التحميل لفترة قصيرة من الزمن، وبمجرد الوصول إلى القناة المختارة، يجب الضغط على زر “حفظ” لكي يتم إضافتها إلى قائمة القنوات الموجودة مسبقا في جهاز الاستقبال.