“pdf كشوف اونلاين”.. اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بالعراق عبر منصة مظلتي في جميع المحافظات

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، لعل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من أهم ما يشغل بال المواطنين الفقراء في دولة العراق، حيث أن حتى الان لم يتم اعلان اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 التي طال انتظارها بشكل أثار غضب المواطنين، واليكم طريقة تحميل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر موقع منصة مظلتي.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يمكنك الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 وتحميل الكشوف الخاصة بها بسهولة عبر منصة مظلتي الالكترونية بعد أن تقوم وزارة العمل العراقية باعتمادها، وتحديد قيمة الراتب الخاص بكل شخص، فقط قم باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى منصة مظلتي.

قم بتحديد الدخول إلى قسم برنامج هيئة الرعاية الاجتماعية.

قم باختيار الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024.

قم بادخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بك وادخال اسمك بشكل رباعي صحيح.

من القائمة المنسدلة امامك قم باختيار اسم المحافظة القاطن بها.

اضغط على زر “الاستعلام”.

في حالة أعلنت الوزارة عن كشوفات بأسماء المستفيدين في هذه الحالة يمكنك تحميل قائمة المشمولين في الرعاية الاجتماعية بصيغة الـ pdf.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

أما عن شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية وفقا لما أعلنت عنه وزارة العمل العراقية، فهي كما يلي: