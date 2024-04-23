“ذاكر ومتضيعيش وقت!!”.. جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 في محافظة الجيزة والقاهرة وجميع المحافظات

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024، مؤخرا قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 في عدد من المحافظات ليستعد الطلاب إلى تلك الامتحانات، حيث ستنطلق امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 بعد أيام قليلة من الآن في كافة المدارس، لذا سنتعرف معا على جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2024 في كافة المحافظات.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024

والآن مع جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 في محافظة الجيزة، والذي تم الاعلان عنه قبل ساعات من الآن، حيث ستبدأ الامتحانات من يوم السبت 18 مايو وتستمر حتى الخميس 23 مايو 2024 وفقا لما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة:

يوم السبت 18/5/2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط.

يوم الأحد 19/5/2024 امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الإثنين 20/5/2024 امتحان مادة الهندسة.

يوم الثلاثاء 21/5/2024 امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

يوم الأربعاء 22/5/2024 امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية.

يوم الخميس 23/5/2024 امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية “خاص بمدرسة السعيدية”.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني محافظة القاهرة 2024

امتحان اللغة العربية وامتحان التربية الدينية، يوم الخميس 16 مايو 2024.

– امتحان الدراسات الاجتماعية، يوم السبت 18 مايو 2024.

– امتحان اللغة الإنجليزية، وامتحان تكنولوجيا المعلومات، يوم الأحد 19 مايو 2024.

– امتحان العلوم، يوم الإثنين 20 مايو 2024.

– امتحان الجبر والإحصاء، وامتحان التربية الفنية، يوم الثلاثاء 21 مايو 2024.

– امتحان الهندسة، يوم الأربعاء 22 مايو 2024.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 الترم الثاني محافظة القليوبية