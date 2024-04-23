ارتاحي من زن العيال طول النهار.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 بجودة عالية.. نزلها لعيالك بسرعه!!

إذا كنت تبحث عن قناة مفيدة ومختلفة لأطفالك يمكنك الآن تنزيل قناة طيور الجنة على التردد الجديد والتى تعد من اشهر قنوات الاطفال الموجودة فى الوطن العربى فصاحب هذه القناة هو خالد مقداد رجل الأعمال الشهير حيث تم إطلاق القناة في عام 2008 واستطاعت تحقيق شهرة كبيرة خلال فترة إنشائها حيث يمكنك الآن تنزيلها لاطفالك وتعلم الكثير من السلوكيات الصحيحة لهم.

تردد قناة طيور الجنة

يمكنك الان متابعة قناة طيور الجنة والاستمتاع بما تقدمه من محتوى ترفيهي كما أنها تساعد الأطفال على تعلم المزيد من التقاليد الإسلامية والعادات أيضا كما أنها تساعد على تعلم العلوم التي تتماشى مع أعمارهم .

ومن أهم ما يميز هذه القناة هي تقديم المحتوى باللغة العربية وهذا يجعل توصيل المعلومات التي يتم تقديمها للأطفال سريعة ومفهومه يمكنك الآن تثبيتها على جهازك والاستمتاع بالمحتوى الذي يتم تقديمه.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11258.

جودة العرض: HD.

اتجاه الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

نسبة تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة طيور الجنة على العرب سات

يمكنك الان متابعة الكثير من المحتويات المختلفة التى يتم تقديمها على قناة طيور الجنة علي عرب سات من خلال كتابة البيانات الآتية:

تردد القناة هو 11310.

معدل تصحيح الخطأ ¾.

معامل الاستقطاب عمودي.

نسبة الترميز هو 27500.

خطوات استقبال قناة طيور الجنة