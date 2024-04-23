ظهرت حالا.. رابط نتائج الثالث متوسط لعام 2024 في جميع محافظات العراق epedu.gov.iq

انتهى طلاب الصف الثالث المتوسط في جميع محافظات العراق من أداء اختبارات الدور الأول، وبذلك تبدأ مرحلة الانتظار، فأنظار الطلاب وأولياء الأمور تتجه بشدة نحو نتائج الامتحانات، وذلك لما تشكله هذه المرحلة من أهمية بالغة في المسار التعليمي والمهني لهم، وصرحت وزارة التعليم أنه سيتم عرض النتائج في الأيام المقبلة، ولذلك لا بد من معرفة كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط لعام 2024 في جميع محافظات العراق.

في جميع محافظات العراق

يثق كثير من الطلاب وأولياء الأمور في موقع وزارة التربية والتعليم ولذلك دائمًا من يحصلون على نتائج الثالث متوسط لعام 2024 في جميع محافظات العراق من خلاله، وإذا كنت ترغب في معرفة الخطوات التي يلزم اتباعها للاستعلام عن النتيجة، فإليك التالي:

التوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم بالعراق من هنا.

القيام بتسجيل الدخول على الموقع.

ثم النقر على نتائج الامتحانات.

من بين الخيارات العديدة المتاحة اختر نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 202″.

ثم إدخال كل من اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به.

القيام بتحديد المحافظة التي يتبع لها الطالب.

وأخيرا قم بالضغط على عرض النتائج.

خلال دقائق سيتم عرض النتيجة بصورة الـ PDF.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط في جميع محافظات العراق موقع نتائجنا

موقع نتائجنا وفر إمكانية الحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 بخطوات بسيطة وسريعة، والتي جاءت فيما يلي: