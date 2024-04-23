ظهرت؟.. أسماء المقبولين في نقل النفوس الوجبة الجديدة لشهر ابريل 2024 رابط استخراج الكشوفات

تعتبر خدمة نقل النفوس من أكثر الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية لجميع المواطنين في كافة المحافظات العراقية، حتى أن هذه الخدمة تسهل على جميع الأشخاص في تعديل بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية بما يتلائم مع محل سكنهم الجديد، حتى أنها تشمل كل وجبة دفعة ملائمة من المواطنين المتقدمين في الدولة، ليتم العمل على مراجعة البيانات الخاصة وتعديلها، ويمكنك معرفة الكشوفات عقب إعلانها مباشرة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

أسماء نقل النفوس وجبة ابريل 2024

تتمثل أبرز خطوات القيام بإستخراج كشوفات اسماء المقبولين في خدمة نقل النفوس الوجبة الأخيرة لشهر ابريل 2024، وفقًا لما يلي:-

عليك التوجه مباشرة إلى بوابة المواطن الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الداخلية.

ثم يتم تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من البوابة.

القيام بإختيار الوجبة التي عليها الدور.

ليتم إدخال كافة المعلومات الخاصة بالمتقدم.

الضغط على زر “بحث”.

وفي النهاية ستتمكن من استخراج جميع الكشوفات المعنية بالقبول.

وثائق القبول في نقل النفوس

وعند التقديم في خدمة نقل النفوس بالعراق، لابد من إحضار بعض المستندات المعنية بالقبول، وهي كالأتي:-