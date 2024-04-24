اتفرج الآن على حزورة مع الأمورة…استقبل تردد قناة طيور الجنة 2024 BabY للأطفال الجديد على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة طيور الجنة يعتبر أمر شهير يسعى إليه العديد من أولياء الأمور لترفيه أطفالهم، فهي من بين أبرز القنوات الفضائية المخصصة للصغار، وتهتم بعرض برامج ترفيهية متنوعة وهادفة تناسب مختلف الأعمار وتسعى القناة باستمرار إلى تحسين جودة بثها لمتابعيها، ما يدفعها إلى تعديل ترددها بين الحين والآخر فيما يلي، سوف نقدم لكم تردد قناة طيور الجنة على مختلف الأقمار الصناعية.

إليك تردد قناة طيور الجنة الجديد على القمر الصناعي نايل سات

يمكنك الإطلاع على التردد الخاص بقناة طيور الجنة 2024 على القمر الصناعي نايل سات:

التردد 11258.

استقطاب أفقي.

معدل ترميز يبلغ 27500.

ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

طريقة استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد

يمكنك ضبط تردد قناة طيور الجنة للأطفال باتباع الخطوات التالية:

قم بالضغط على زر القائمة على جهاز الريسيفر باستخدام الريموت. بعد ذلك، انتقل إلى الإعدادات واختر تركيب. اختر إدخال التردد يدويًا. قم بتحديد نوع القمر الصناعي الذي ترغب في ضبط تردده. أدخل جميع بيانات التردد السابقة، بما في ذلك الاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ ومعدل الترميز. انقر على خانة البحث وانتظر حتى يكتمل البحث. بعد ذلك، اضغط على حفظ التردد.

البرامج التي تبثها قناة طيور الجنة

قناة طيور الجنة تقدم تشكيلة واسعة ومتنوعة من الفقرات الترفيهية والتعليمية الممتعة للصغار، مثل: