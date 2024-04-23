طريقة عمل آيس كريم البرتقال سهل وسريع بأبسط المقادير

آيس كريم البرتقال ، من ألذ أنواع المثلجات التي يتم تحضيرها بالمنزل فهو سهل وسريع وبمكونات بسيطة وصحية ومضمونة داخل المنزل، له مذاق مميز ولذيذ ويعد من أنواع الآيس كريم الاقتصادي وسهل التحضير مناسب جدًا في فصل الصيف والأيام شديدة الحرارة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف معكم على طريقة عمل آيس كريم البرتقال بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل.

مكونات عمل آيس كريم البرتقال

يتم تحضير الآيس كريم باستخدام المكونات الأتية وهي كما يلي:-

نصف لتر من الحليب ما يعادل ٢ كوب. نصف كوب من السكر. كوب من الكريم شانتيه. نصف كوب من السكر . ٢ كوب من الماء المثلج كوب إلا ربع من عصير البرتقال. ملعقة كبيرة من عصير تانج البرتقال.

طريقة العمل

يتم تجهيز آيس كريم البرتقال بخطوات سهلة وسريعة وهي كما يلي:-

في البداية نقوم بتحضير الحليب نضع في وعاء عميق الحليب، ثم نضيف نصف كوب من السكر.

نقلب المكونات حتي يذوب السكر ثم نضع الخليط على نار متوسطة حتي الغليان.

نخفض الحرارة إلي حرارة هادئة ونترك الحليب يغلي لمدة حوالي نصف ساعة مع مراعاة التقليب من حين لآخر.

عندما تقل الكمية ويصبح الحليب مصفر نطفئ النار.

نترك الحليب حتي يبرد وبذلك نكون حصلنا على الحليب المحلى المكثف.

في وعاء آخر نضيف الكريم شانتيه والسكر ونضيف عصير البرتقال والماء المثلج.

نخفق المكونات بالمضرب الكهربائي حتي نحصل على قوام كريمي .

ثم نضيف عصير تانج إلي للخليط ونخفق حتي تتجانس المكونات.

ثم نضيف الحليب السابق تحضيره ونخفق حتي يختفي الحليب تماما.

يسكب الخليط في عبوة محكمة الغلق ثم يحفظ داخل الثلاجة لمدة ليلة كاملة أو مدة لا تقل عن ٨ساعات حتي يتماسك.

طريقة تقديم آيس كريم البرتقال

بعد مرور ليلة كاملة على تجميد الأيس كريم نخرجه من الثلاجة ثم يترك لبضع دقائق، ثم نأخذ كمية باستخدام ملعقة الأيس كريم وتوضع داخل أكواب زجاجية ثم تزين بالقليل من المكسرات أو البسكويت المطحون مع شرائح من البرتقال ويقدم بألف هنا وشفا.