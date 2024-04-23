الأسماء ظهرت؟.. كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة سابعة في عموم العراق 2024

الرعاية الاجتماعية من أكثر المواضيع التي يبحث عنها شريحة كبيرة من المواطنين في دولة العراق، حتى أن البرنامج هو من أهم وأبرز البرامج الداعمة للكثير من الأشخاص المتقدمين إليه، حتى أن هذا البرنامج يقوم بدعم الفئات الأقل دخلاً والأكثر احتياجًا، بما يُساهم بشكل كبير في توفير حياة كريمة ومستوى معيشي ملائم لجميع الأشخاص المتقدمين إليه، ويمكن الإطلاع على كافة الكشوفات عقب ظهورها مباشرة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024

تتمثل أبرز خطوات الإستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وجبة سابعة بالعراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم تقوم بإدخال اسم المستخدم ورقم الهوية في خانة تسجيل الدخول.

القيام بالدخول إلى الصفحة التالية من المنصة.

وعليه يُرجى تحديد الوجبة والدفعة وكذلك المحافظة المقيم بها المستفيد.

ليتم في النهاية عرض جميع الكشوفات الخاصة بالحصول على الوجبة.

ما هي شروط التقديم في الرعاية بالعراق؟

حتى يسهل القيام بالتقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية داخل دولة العراق، لابد من انطباق الشروط المتمثلة في الأتي:-