القراقيش الاقتصادية بمكونات بسيطة وبأسهل وأبسط طريقة

القراقيش الاقتصادية ، من أبسط أنواع المخبوزات لها قوام مقرمش وهش تقدم مع المشروبات الساخنة في الصباح، أو يمكن تقديمها للأطفال أثناء الدراسة يتم تحضيرها بطريقة سهلة ومكونات اقتصادية وغير مكلفة وبخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل القراقيش الاقتصادية بطريقة سهلة بالمنزل وبأقل التكاليف.

مكونات عمل القراقيش الاقتصادية

مكونات عمل القراقيش سهلة وبسيطة وهي كما يلي:-

نصف كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة الفورية.

٢ ملعقة كبيرة من السكر.

كيلو من الدقيق.

٢ ملعقة كبيرة من السمسم.

ملعقة كبيرة من اليانسون المطحون.

ملعقة كبيرة من الشمر المطحون.

ملعقة صغيرة من الملح.

علبة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من الخل.

كوب من الماء الدافئ.

كوب ونصف من الزيت.

طريقة العمل

خطوات عمل القراقيش الاقتصادية سهلة وبسيطة وهي كما يلي:-

في البداية نقوم بوضع السكر في نصف كوب من الماء ثم نضيف الخميرة ونقلب المكونات، ثم تترك جانبا حتي تتفاعل الخميرة. في وعاء آخر نقوم بنخل الدقيق ثم نضيف الشمر واليانسون والملح والسمسم. نقلب المكونات جيدا مع بعضها البعض ثم نضيف الزيت، نقلب المكونات باليد حتي يتشرب الدقيق الزيت تماما ويشبه حبات الرمل. ثم نضيف خليط الخميرة والزبادي ونضيف الخل ونعجن المكونات باليد مع إضافة كوب الماء المتبقي تدريجيا حتي تتشكل لدينا عجينة ناعمة وطرية. نغطى العجينة ونتركها في مكان دافئ حتي تختمر وتتضاعف بالحجم.

طريقة تشكيل القراقيش الاقتصادية

نأخذ جزء من العجينة ثم يشكل على شكل رول ثم نفرد الرول على شكل مستطيل طويل ثم نضغط عليه قليل باليد حتي يصبح بسمك متوسط، ثم نقطع المستطيل إلي أصابع متساوية في الحجم والطول، توضع الأصابع في صينية فرن مع مراعاة ترك مسافة بين كل قطعة والأخرى، ثم تترك ترتاح لمدة ربع ساعة ثم تخبز في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠درجة مئوية حتي تنضج وتأخذ لون ذهبي، نخرجها من الفرن وتترك حتي تبرد وتقدم بالهنا والشفا.