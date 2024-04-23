طريقة عمل الغريبة الناعمة بطريقة سهلة ومقادير مضبوطة

الغريبة الناعمة ، من ألذ أنواع المخبوزات التي تقدم في الكثير من المناسبات لها قوام ناعم يعطي لها طعم ومذاق رائع، ويبحث الكثير من الأمهات عن طرق تحضيرها وعن مقاديرها المضبوطة التي تجعلنا نقوم بصنعها بكل سهولة بدلاً من شرائها من المحلات، وهي ذات قوام ناعم تجعل الناس يقبلون على تناولها، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم أبسط الخطوات لعمل الغريبة الناعمة بالمنزل بأنجح طريقة وبمقادير مضبوطة.

مكونات عمل الغريبة الناعمة

لتحضير الوصفة نحتاج إلي المقادير الآتية وهي كما يلي:-

٢ كوب من السمنة البارد.

كوب من السكر.

٤ أكواب من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

مكسرات حسب الرغبة.

طريقة العمل

لتحضير الغريبة الناعمة بخطوات بسيطة وسهلة وطريقة ناجحة نتبع الخطوات الآتية وهي كما يلي:-

في العجان الكهربائي نضيف السمنة، والسكر ثم نخلط المكونات حتي نحصل على خليط ناعم فاتح اللون. نستمر في الخفق حتي يصبح الخليط أبيض ويشبه خليط الكريمة. نضيف الدقيق، والفانيليا ونستمر في الخلط حتي تتشكل لدينا عجينة ناعمة ولينة. نغطى العجينة ونتركها داخل الثلاجة لمدة ساعة أو ساعتين.

طريقة تشكيل الغريبة

نأخذ جزء من العجينة ثم يشكل على شكل كرة صغيرة ثم توضع داخل صينية فرن مع مراعاة ترك مسافة بين كل قطعة والأخرى، ثم تزين كل كرة بحبة من الفستق أو أي نوع من المكسرات، ثم نسخن الفرن على أعلى درجة حرارة ثم ندخل الغريبة بعد ذلك نخفض درجة حرارة إلي ١٧٠درجة مئوية، ونترك الغريبة حتي تأخذ لون ذهبي من أسفل فقط تترك حتي تبرد وتقدم بالهنا والشفا.