البيتي فور بأقل تكلفة وبجودة خيالية.. مكونات وطريقة تحضيره في المنزل هتتفاجئ!!

من اكثر النواعم التي يحبها جميع أفراد العيلة، حيث لم يختلف عليها صغير ولا كبير نواعم البيتي فور من احب النواعم التي يحبها الجميع لذا دائما نري العديد من الأمهات وربات البيوت تسألوا عن مكونات خاصة بنتائج رائعة، من خلال هذه السطور سنوضح لكم طرق كثيرة من اجل الحصول علي اجمل وألذ بيتي فور من خلال مكونات سهلة وبسيطة في السطور التالية.

مكونات طريقة لعمل البيتي فور

إحضار كيلو دقيق متعدد الأغراض.

750جرام من الزبدة.

كوب ونصف من السكر البودر المنخول.

3بيضات.

ملعقة من الفانيليا.

طريقة التحضير البيتي فور

قم بضرب الزبدة مع السكر لمدة نصف ساعة حتي يتم نعومته تماما.

ثم قم بوضع البيض، بوضع بيضه حتي تختفي ثم الثانية، ثم الثالثة تدريجيا، علية ملعقة الفانيليا.

أخيرا قم بوضع الدقيق علي هذا الخليط حتي يتم مزجه تماما، يجب وضع العجينة في الثلاجة لمدة 15 دقيقه، ثم قم بتشكيل البيتي فور، وضعة في الفرن لمدة عشرة دقائق، سوف تحصل علي اجمل وألذ بيتي فور بمكونات بسيطة.

ثانيا: مقادير البيتي فور الفاخر بالسمنة

8 أكواب من الدقيق المنخول.

4 أكواب من السمنة.

كوبين من السكر البودر.

4 من البيض.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير لبيتي فور بالمسنة