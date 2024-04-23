ما هي أرخص سيارات زيرو في السوق المصرية؟

يمر قطاع السيارات العالمي بشكل عام والمصري بشكل خاص بالعديد من الأزمات، وبالتأكيد أثرت هذه الأزمات علي سوق السيارات وأسعارها تزامنا مع الظروف الصعبة التي يمر بها المواطن المصري، والذي يعاني من ارتفاع الأسعار علي جميع المستويات وخصوصا سوق السيارات، لهذا أصبح هدفه هو اقتناء سياره جديده رخيصه في السعر.

أرخص سيارة جديدة في السوق المصري

سيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2024 حيث تتوافر هذه السيارة حالياً في السوق المصري بسعر يبلغ 450 ألف جنيه للفئة الأولي و 550 ألف للفئة الثانية، ومن أهم المواصفات ما يلي:

النوع الوصف الوسادة هوائية عدد (2) وسادة هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي نوع الفرامل فرامل مانعة للانغلاق الأمان قفل أمان للأبواب الخلفية المرايا الجانبية مرايات جانبية يدوية الضبط الجنوط جنوط 14 بوصة المصابيح مصابيح أمامية بإضاءة الهالوجين حساسات حساسات ركن خلفية

كما تقدم مجموعة من الكماليات الأخرى ومنها “مكيف هواء يدوي – زجاج كهرباء أمامي – إمكانية طي المقاعد الخلفية – باور سترينج – سنتر لوك.

سيارة اسبريسو هي سيارة رياضية صغيرة الحجم لها مجموعة من الخصائص والمميزات التالية:

نوع محرك ثلاثي الأسطوانات سعة المحرك سعة 1000 سي سي قوة المحرك 67 حصان عزم الدوران عزم أقصى للدوران 90 نيوتن/ متر نوع ناقل الحركة ناقل حركة خماسي السرعات

طبقًا للبيانات المعلنة عن السيارة، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ ساعة.

ما هي أرخص عربيه أوتوماتيك؟

تعتبر السيارات الأوتوماتيكي على رأس أولويات محبي السيارات وفي السوق المصري تتوفر مجموعة متنوعة من هذه السيارات كالتالي: