مميزات Honor 200 Lite.. الهاتف ذات المميزات التنافسية والسعر الجذاب

يتداول العديد من مقتني الهواتف الذكية تساؤلات حول إصدار نسخة Honor 200 Lite علي الرغم من احتواءه علي مميزات عديدة إلا انه لم يتم تداوله في الأسواق العالمية، حيث يتميز بسعة بطارية 5000 ملي أمبير، يتميز بتصميم رائع ومميز ذات شاشة حجم رفيع وأنيق، كاميرا ذات جودة عالية، لذا من خلال الموضوع وعبر هذه السطور سنوضح لكم في السطور الآتية عن مميزات هذا الهاتف، عيوبه، أسعاره عالميا ايضا.

مميزات هاتف Honor 200 Lite

يحتوي الهاتف بتصميم رائع وجذاب ، يحتوي هيكل الهاتف ميكس بين الزجاج القوي والألومنيوم النقي.

يحتوي علي بطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

يدعم أيضا الشحن السريع، حيث يستطيع المستخدم استخدام الهاتف لأطول فترة ممكنة.

يزن الهاتف نحو 197 جرام.

يتوفر باللون الأسود فقط إلي الآن.

يدعم أيضا نظام الواي فاي.

يدعم نظام الشريحتين، الشريحة الأولي بنظام النانو سيم، الشريحة الثانية نفس منفذ الذاكرة الإضافية التي يمكن استبدالها بشريحة ثانية.

يدعم أيضا نظام يو إس بي بنوعية، usB type_ c 2.0,usB on_the_Go.

أسعار هاتف Honor 200 Lite

سعر الجوال في الولايات المتحدة نحو 121 دولار امريكي.

بينما سجل هذا الإصدار في مصر 5،654 جنيه مصري.

السعر في المملكة العربية السعودية 436 ريال سعودي.

سجل في الإمارات العربية 444 درهم إماراتي.

عيوب Honor 200 Lite