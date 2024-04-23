التربية العراقية .. استعلم الآن رابط أسماء تعيينات وزارة التربية العراقية 2024 الأوراق المطلوبة

أسماء تعيينات وزارة التربية العراقية 2024 التي يبحث عنها الكثيرون من العراقيين هذه الآونة، وقد أطلقت وزارة التربية العراقية مسابقة التعينات لتحقيق مجموعة من الأهداف، حيث تشتمل بشكل عام إلى النهوض بالمنظومة التعليمية في العراق وتحقيق جودة تعليمية أفضل للطلاب، ومن خلال الأسطر التالية نبين طريقة الاستعلام عن أسماء تعيينات وزارة التربية العراقية، والأوراق المطلوبة.

أسماء تعيينات وزارة التربية العراقية 2024

يمكنك الاستعلام عن نتائج مسابقة التعيينات في وزارة التربية العراقية باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التربية العراقية الإلكتروني

من الصفحة الرئيسة توجه نحو خدمة الاستعلام عن نتائج مسابقة التعيينات.

ابحث عن قسم “الاستعلامات الإلكترونية” أو “الخدمات الإلكترونية”.

ومن ثم اضغط على خدمة “الاستعلام عن نتائج مسابقة التعيينات”.

ستظهر لك صفحة تتطلب إدخال بعض المعلومات الشخصية للتحقق من هويتك مثل اسمك الكامل، ورقم بطاقة الهوية الوطنية.، ورقم التسجيل الخاص بك في المسابقة.

بعد التأكد من صحة جميع البيانات المُدخلة، اضغط على زر “الاستعلام عن التفاصيل”.

سيظهر لك كشف يضم نتائج جميع المتقدمين في المسابقة، يمكنك البحث عن اسمك في الكشف للعثور على نتيجتك.

الأوراق المطلوبة تعيينات وزارة التربية العراقية

تختلف المستندات المطلوبة للتسجيل في تعيينات وزارة التربية والتعليم العراقية 2024 حسب التخصص والمؤهل الدراسي ولكن بشكل عام، تشمل المستندات الأساسية ما يلي: