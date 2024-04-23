طريقة عمل فطائر السمسم المحشية بعجينة الزبادي الإسفنجية

فطائر السمسم المحشية ، من المخبوزات الهشة التي تتميز بقوام إسفنجي هش وطري، وتعد من المخبوزات المغذية المفيدة التي تقدم في وجبة العشاء أو الإفطار وتحتوي على حشوة الجبن التي يعشقها الكبار والصغار، كما تقدم مغطاة بطبقة من السمسم الذي يميزها بنكهة شهية ولذيذة، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم أبسط الخطوات لعمل فطائر السمسم المحشية بالمنزل.

مكونات عمل فطائر السمسم المحشية

لتحضير الفطائر نحتاج إلي المكونات الآتية وهي كما يلي:-

٤ أكواب من الدقيق.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب من الزبادي.

كوب من الماء الدافئ.

٢ ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ربع كوب من الزيت.

للحشو

جبن.

ملعقة كبيرة من العسل الأسود.

نصف كوب من الماء.

سمسم محمص.

طريقة العمل

تتميز فطائر السمسم المحشية بخطوات تحضير سهلة وبسيطة وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق ونضع به الزبادي ثم نضيف الماء الدافئ، ونضيف الخميرة والسكر ونمزج المكونات مع بعضها البعض حتي تذوب وتتجانس. نضيف نصف كمية الدقيق، والملح والبيكنج بودر ونعجن المكونات باليد مع إضافة الدقيق المتبقي تدريجيا حتي نحصل على عجينة ناعمة وطرية. نغطى العجينة ونتركها ترتاح حتى يتضاعف حجمها، ثم قطع إلي كرات صغيرة حوالي ٢٠قطعة.

طريقة تشكيل فطائر السمسم

نأخذ كرة من الكرات ثم نفردها قليلا باليد ثم نضع بها في المنتصف القليل من الجبن، ثم نغلق العجينة جيداً على الحشوة على شكل كرة، ثم نحضر طبق ونضيف العسل الأسود، والماء ونقلبهم مع بعض، ثم نضع السمسم في طبق أخر، ثم توضع قطع العجينة المحشية في خليط العسل والماء حتي يتغطى الوجه تماماً، ثم توضع في السمسم حتي يغطى السمسم الوجه، ثم توضع في صينية مبطنة بورق زبدة، نكرر نفس الخطوات مع باقي كرات العجين، ثم نغطى الفطائر ثم نتركها تختمر مرة أخرى، نزين الفطائر بخطوط على الوجه باستخدام سكين حادة، ثم تخبز في فرن ساخن على درجة حرارة ١٨٠درجة مئوية حتي تنضج وتأخذ لون ذهبي.