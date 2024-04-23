سعر و مواصفات Realme C51 وأهم الخصائص والمميزات

أصدرت شركة ريلمي هاتفها realmec 51 الأحداث والأفضل والأرخص سعرا، بتصميم أنيق جدا، ومتانة وجودة عالية وإمكانات قليل ما تتواجد في هذه الفئة السعرية، ويأتي هذا الهاتف بثلاث نسخ واحدة بمساحة 256 جيجا راميا، وأخرى بمساحة 128 جيجا رام، وأيضا بمساحة 64 جيجا رام.

ما هي مميزات Realme C51؟

يتميز هاتف Realme C51 بالعديد من المزايا التي تناسب رغبات المستهلكين وخصوصا من فئة الشباب حيث يتميز بالعديد من المميزات التالية:

الشاشة IPS LCD حجم الشاشة 6.72 بوصة دقة الشاشة 1600 x 720 بكسل (260 بكسل لكل انش) معدل تحديث الشاشة 90 هرتز شرائح الاتصال شريحتين SIM الشبكات المدعومة 2G، 3G، 4G الكاميرا الخلفية مزدوجة الكاميرا الخلفية الأساسية 50 ميجا بكسل الكاميرا الخلفية الثانوية 3 ميجا بكسل (ماكرو) الكاميرا الأمامية 5 ميجا بكسل يدعم الهاتف تسجيل الفيديو جوده Fhd بدقة 1080بمعدل 30اطار ف الثانية الواحدة تسجيل فيديوهات جوده Hd بدقة 720 بكسل بعدل إطار أيضا 30 أطار الثانية بطارية الهاتف 5000 ميلي أمبير سرعة الشاحن بسرعة 33 واط. معالج الهاتف من شركه Unisoc من نوع Tiger Tiger بتكنولوجيا 12نانو المعالج Mali-G57 راس شاحن بقوه 33 وات سلك Usb من نوع Type c

سعر الهاتف realme c51 في مصر

يدعم الهاتف تقنية الواي فاي بتردداتها الخمسة a/ b/ g/ n/ ac، ويعمل أيضا بنطاق التردد المزدوج، كما يحتوي علي بصمة ف الجانب مدمجة بزوار الباور، كما يدعم أيضا خاصية التعرف علي الوجه، بالإضافة لجراب لحماية الهاتف، وكتيب التعليمات الذي يوضح كيفية الاستخدام للنسخه 128 جيجا بايت و4 جيجا رام ، أما عن السعر فهو 5300جنية، ولنسخة 256جيجا بايت مع رام بمساحه 6 جيجا بسعر 6300 جنيه بضمان دولي.