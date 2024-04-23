“افرح يا عم 4 أيام اجازة ورا بعض!!”.. موعد اجازة عيد العمال 2024 لموظفين القطاع العام والخاص وفقا لتصريحات مجلس الوزراء

موعد اجازة عيد العمال 2024، الالاف من موظفي الدولة بالقطاعين العام والخاص عن موعد اجازة عيد العمال 2024 التي تعتبر واحدة من الاجازات الرسمية مدفوعة الاجر، حيث ينتظر الموظفين دائما تلك الاجازات من أجل قضاء اوقات ممتعة مع افراد الاسرة سواء في المنزل أو بالخروج إلى الاماكن العامة، واليكم تفاصيل اجازة عيد العمال خلال السطور القادمة.

موعد اجازة عيد العمال 2024

أما عن موعد اجازة عيد العمال 2024، فيتم الاحتفال بتلك المناسبة كل عام في اليوم الاول من شهر مايو، ولكن هذا العام، ووفقا لما صرح به مجلس الوزراء المصري بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي سيتم ترحيل موعد إجازة عيد العمال لتصبح يوم الأحد 5 مايو 2024 بدلًا من يوم الأربعاء 1 مايو، وتكون إجازة شم النسيم يوم الإثنين 6 مايو 2024، ليصبح يوم الأحد والإثنين إجازة مع يوم الجمعة والسبت، وبالتالي تكون إجازة الموظفين 4 أيام متتالية، ونص القراران على أن يكون يومي الإجازة مدفوعي الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

جدول الاجازات الرسمية 2024

واليكم جدول الاجازات الرسمية 2024 وفقا لما حددته وزارة الحكومة المصرية:

يوافق يوم الخميس 25 أبريل 2024: إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

يوافق يوم الأحد 5 مايو 2024: إجازة عيد العمال 2024.

يوافق يوم الإثنين 6 مايو 2024: موعد إجازة عيد شم النسيم 2024.

يوافق يوم الأحد 16 يونيو 2024: إجازة رسمية بمناسبة وقفة عيد الإضحى.

يوافق يوم الإثنين 17 يونيو 2024: موعد عيد الاضحى المبارك 2024، وتنتهي يوم 22 يونيو.

يوافق يوم الأحد 30 يونيو2024: إجازة رسمية بمناسبة ثورة 30 يونيو.

يوافق يوم الإثنين 8 يوليو2024: إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

يوافق يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024: إجازة رسمية بمناسبة ثورة 23 يوليو.

يوافق يوم الإثنين 16 سبتمبر 2024: موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2024.

يوافق يوم الأحد 6 أكتوبر مايو 2024: إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة.

رسائل تهنئة شم النسيم 2024